Stabil Christian Eriksen állapota, üdvözletét küldte csapattársainak

A dán szövetségi kapitány elmondta, mi történt a finnek elleni tragikus pillanatokban.

A szakember beszámolt arról is, megegyeztek abban, hogy megvárják, amíg kiderül, Eriksen jól van-e. (Eközben a mérkőzést közvetítő állami média budapesti stúdiójában Bognár György arról értekezett, hogy nem érti, miért várnak ennyit a folytatással. "Teszetosza banda (...) engem már nem is Eriksen állapota aggaszt, hanem hogy hogyan lehetnek ilyen szinten döntésképtelenek" – mondta.) Ezt követően a csapat két lehetőség közül választhatott: vagy folytatják aznap este az összecsapást vagy másnap 14 órakor fejezik azt be. Hjulmand világossá tette azt is: nem volt nyomás az UEFA részéről, hogy folytassák a játékot. "A csapatnál nem tudták elképzelni, hogy holnap újra fel kell szállniuk a buszra és újra be kell jönniük a stadionba, miközben éjszaka nem fognak tudni aludni. "Őszintén szólva az volt a legjobb, hogy túl voltunk rajta. Ilyen érzelmekkel persze nem lehet meccset játszani és amit tettünk, az hihetetlen volt" – mondta Kasper Hjulmand.