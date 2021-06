Védi a környezetet a NATO

A foci Eb kapcsán pedig úgy írnak Magyarországról a külföldi lapok, hogy "vendégségben despotáéknál".

Az uniós kormányfőknek is tartaniuk kell magukat törvényekhez, így az Európai Bizottság jogsértést követ el, amikor a tavaly év végi uniós csúcson kötött alku folyományaként nem alkalmazza a jogállami mechanizmust Magyarország és Lengyelország ellen. Így értékelte az Európai Parlament és ezt nyugodtan lehet történelmi állásfoglalásnak tekinteni – mutat rá a kommentár , amely emlékeztet arra, hogy Strasbourg többnyire meglehetősen bátortalan. Nagy dobásokkal nem szokott szolgálni, mert nehéz az érdekeket egyeztetni a sok frakció között. Ám a múlt csütörtökön mégsem ez történt: a képviselők nagy többsége kimondta, hogy a biztosok megsértik a hatályos jogot, amikor vonakodnak fellépni a magyar és a lengyel jogállami elvek megszegése ellen. Ilyen esetekben le kellene állítani a brüsszeli kifizetéseket a vétkes kormányok számára, illetve a Bizottságnak értesítenie kellene a Tanácsot a döntésről, hogy az megadja a jóváhagyást. Ehhez elég a többség, azaz Budapest és Varsó nem tud vétózni. Hogy mennyire sürgős volna cselekedni, azt jól megvilágította Cseh Katalin, aki elmondta az ülésen, hogy Orbán veje uniós pénzekből szedte meg magát, ezt az OLAF bizonyítottnak látja. Ugyanez vonatkozik Mészáros Lőrincre is, akinek cégei egymilliárd eurós európai támogatást markoltak fel. A Momentum törvényhozója azon dühöngött, hogy ha Ursula von der Leyent közvetlenül választották volna meg, akkor most a szavazópolgárok szemébe kellene néznie, és meg kellene magyaráznia, hogy miért tétlenkedik. Ám a végrehajtó testület vezetője a tagállamoknak köszönheti kinevezését és azok rávették, hogy tartsa a száját, miután Orbán és Morawiecki a múlt év végén megzsarolta az EU-t. Ily módon von der Leyen szépen elhalasztotta a szankciók bevezetését. Ám ezáltal ő is felrúgta a szabályokat, mert az sehol sem szerepel a paragrafusokban, hogy az állam- és kormányfők megalkudhatnak és így hatályon kívül helyezhetik az érvényes szabályokat. Hogy most az EP a sarkára áll, az kettős előnnyel szolgál: egyrészt a jogállam sírásói rájönnek, hogy tekintélyuralmi törekvéseik sokba kerülnek az országnak, ők maguk meg lehet, hogy sok szavazatot vesztenek. Másfelől a nemzeti nagyságok is megtudhatják, hol lakik az úristen. Mert aki meg akarja védeni a jogállamot, az nem vetemedhet arra, hogy kénye-kedve szerint meghatározatlan időre felfüggesszen bizonyos törvényeket. Még az EU-ban sem.