Négy védettségi igazolványt is kapott egy zuglói nő, csak épp egyiket sem tudja használni

Örkény István alighanem jót derülne, ha látná, milyen abszurd esetek fordulnak elé 2021-ben a magyar államigazgatásban.

- nyilatkozta Kiss Béláné Irén, aki elmondása szerint az uszodában minden egyes alkalommal magyarázkodni kényszerül. A nő hangot adott azon felháborodásának is, hogy neki kell állnia a három ezer forintos kártyacsere díját, amikor nem ő hibázott. Zugló polgármestere jelezte, az igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés nem az önkormányzat, hanem az önkormányzat épületében lévő kormányablak hatásköre. Az adminisztrációs problémát szerinte lehetne kezelni: „ha június 15-i határidővel fel tudna tölteni minden járvánnyal kapcsolatos és minden oltással kapcsolatos adatot a kormány” – mondta Horváth Csaba. A kormányhivatal honlapján egyébként nincsen arra szolgáló útmutatás, mi a teendő akkor, ha az ügyjelentő lap többszöri kitöltése után is ugyanazt az érvénytelen védettségi igazolványt kapja meg valaki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte az ATV érdeklődésére, hogy a kormányhivatal minden védettségi igazolvánnyal kapcsolatos problémás esetet kivizsgál. Hozzátették, a védettségi igazolvány ügyében személyesen a kormányablakokban, illetve az ügyfélkapun keresztül lehet bejelentést tenni. Így Kiss Béláné Irén jó eséllyel ötödjére is próbálkozhat, hát ha akkor már sikerül a magyar államigazgatásnak egy érvényes okmányt kiállítani a számára. Nem ez az egyetlen problémás eset, ami a védettségi igazolványok megszerzésével kapcsolatos: korábban lapunk is beszámolt arról az esetről, mely szerint egy kiskapuval elvileg olyanok is megkaphatták ezt a dokumentumot, akiket nem oltottak be és betegek sem voltak.