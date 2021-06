Lezuhant egy szurkoló a londoni Wembely-stadion lelátójáról

A szerb világelső 4 óra 12 perces csatában múltba felül Sztefanosz Cicipaszt a Roland Garros döntőjében, így megszerezte pályafutása 19. Grand Slam-trófeáját.

A francia nyílt teniszbajnokság női egyesének szombati döntőjében két top 30-on kívüli játékos lépett pályára a Philippe Chatrier Stadionban – erre pedig még nem akadt példa a Roland Garros történetében. Barbora Krejcikova kezdte jobban a Anasztaszija Pavljucsenkova elleni mérkőzést, a cseh játékos fél óra alatt megnyerte a nyitószettet. A folytatásban fordult a kocka, Pavljucsenkova sorra ütötte a nyerőket, és csakhamar 3:0-ra elhúzott. A Dubajban élő orosznak 5:1-nél adogatóként játszmalabdája volt, de nem tudott élni vele, majd 5:2-nél ápolást kért a combhajlító izmára. Krejcikova teljesen kiesett a ritmusból, és elvesztette a szerváját, ezzel a 43 perces szettet is. Az utolsó felvonásban is maradt a hullámzó játék, 1:1 után két brék következett, egymás után jöttek a fantasztikus nyerők és érthetetlen hibák, s nőtt a feszültség a pályán. Krejcikova fogadóként 5:3-nál még elpuskázott két meccslabdát, de végül kiszerválta a mérkőzést, amely 1 óra 58 percig tartott. „El sem tudom hinni, ami történt, képtelen vagyok felfogni, hogy Grand Slam-bajnok lettem” – jelentette ki Krejcikova, aki Csehország első Roland Garros-bajnoka. A Suzanne Lenglen Kupát honfitársától, a legendás Martina Navratilovától vette át. Krejcikova másnap a női páros döntőjében is érdekelt volt. Oldalán honfitársnőjével, Katerina Siniakovával a mérkőzés esélyesének számított, ugyanakkor nagy kérdés volt a friss Garros-bajnok milyen erőnléti állapotban tud majd pályára lépni az amerikai Bethanie Mattek-Sands és a lengyel Iga Swiatek duója ellen. A mérkőzés végül a papírformának megfelelően alakult, Krejcikováék 1 óra 16 perc alatt győztek 6:4, 6:2-re. Krejcikova és Siniakova 2018 után másodszor nyerte meg a salakpályás Grand Slam-tornát, legutóbb pedig 21 évvel ezelőtt Mary Pierce-nek sikerült egyesben és párosban is győznie a Roland Garros női versenyében. Az uraknál elsőként Sztefanosz Cicipasz jutott a döntőbe, a görög játékos öt szettben, 3 óra 37 perces csatában győzte le Alexander Zverevet. A hosszúra nyúló találkozó miatt később léphetet pályára a 13-szoros Garros-bajnok Rafael Nadal és a világelső Novak Djokovic. A felek éjszakába nyúlóan 4 óra 13 percet töltöttek a pályán, s meglepetésre a szerb játékos győzött négy szettben. A finálé első szettje 5:5-ig kiegyenlített játékot hozott, ekkor a világelső elvette a görög adogatását, ám hiába adogathatott a szettért, Cicipasz tie-breakre mentette a helyzetet, majd be is húzta a rövidítést. Djokovic játéka nagyon visszaesett ebben az időben, a görög rögtön brékelte ellenfelét a második játszmában. Cicipasz innentől fogva őrizte előnyét, 1 óra 45 perc után pedig már két játszmás előnyben volt. Sok játékost le lehetett volna írni egy ilyen szituációban, de nem Djokovicot, aki aztán összekapta magát, s 50 perc alatt 6:3-ra behúzta a harmadik szettet. A negyedik felvonás aztán pocsékul kezdődött Cicipasz számára, a görög egymásután kétszer is elbukta saját adogatását, s hamar bele kellett törődnie abba, hogy az ötödik játszmában dől majd el az összecsapás. Az utolsó játszma elején egyből bréklabdája volt Djokovicnak, a görög ekkor még meg tudta fordítani az adogatójátékát, de 1:1 után a szerb már könyörtelenül elvette Cicipasz szervajátékát. A görög ezután már hiába küzdött, Djokovic 4 óra 12 perc alatt behúzta a meccset.

„Köszönöm a támogatást, egy nagyon komoly atmoszféra volt itt. Majdnem kilenc órát játszottam az utolsó két mérkőzésen két hatalmas játékos ellen. Fizikálisan és mentálisan is kemény volt, bíztam a képességeimben, tudtam, hogy meg tudom csinálni” – értékelt a világelső, akinek ez a 19. Grand Slam-győzelme, a szerb Párizsban másodszor diadalmaskodott.