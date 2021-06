Szél, Hadházy, Szabó: Homofób törvény a pedofília-ellenes csomag, ne szavazzunk róla!

A hétfőn még enyhébb, felhősebb, szelesebb lesz, de keddtől melegedés, szerdától pedig már igazi nyári idő várható.

Hétfő estig a Dunántúlon kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre azonban több gomolyfelhő képződhet, sőt a Tiszántúlon néhol átmeneti jelleggel erősen felhős időszakok is lehetnek – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A hét első napján még keleten néhol futó zápor is kialakulhat, de az ország nyugati kétharmadán döntően már csak élénk lesz az északi szél, a keleti megyékben viszont ismét megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 12 és 17 fok között alakul. Keddtől melegszik az idő, sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. A keleti határvidéken egy-egy zápor esetleg kialakulhat, másutt csapadék nem lesz. A délutáni órákban 25, 29 fokot olvashatunk le a hőmérőkről. Szerdától viszont már a napközbeni csúcshőmérséklet 27 és 31 fok között várható. Csütörtökön derült, száraz idő lesz, általában mérsékelt marad a légmozgás, és a hajnali 12, 18 fokról 29, 33 fokig melegszik fel a levegő. Pénteken csúcshőmérséklet elérheti a 31, 35 fokot, sőt szombaton a legmelegebb délutáni időszakban 32, 36 fok valószínű, és a kánikula vasárnapig is kitart: a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű, azonban a délkeleti szél nagy területen megélénkülhet. Jelenleg a Balaton Siófoknál még 20, a Velencei-tó Agárdnál pedig 18,5 fokos, de a kánikula beköszöntével tavaink hőmérséklete is emelkedni fog.