Az árnyékboksz árnyékában: Orbánék kiütéses győzelme a nem létező ellenségek fölött

Időt, energiát és közpénzt nem kímélve, az összeurópai ellenszenvmétert jócskán kilengetve védte meg a magyar kormány a magyar gyerekeket az erőszakos, sorosista, liberális LMBTQ-propagandától – ami nincs. Miközben a magyar kormány tíz éve nem képes megvédeni a gyerekeket attól, ami viszont van: a családon belüli erőszaktól, a droghasználattól, az alkoholtól, a szegénységtől. A pedofíliával összemosott homoszexualitás – mint nem létező ellenség – derekasan kiüttetett Orbánék ügyes-bajos árnyékboksza által. Európa a magyar homofóbtörvénytől hangos, a hazai közvélemény pedig mintha feledni látszana a világ egyik leghalálosabb járványkezelését, a 450 forintos benzint, a 360 forintos eurót és az EU-dobogós ütemben gyorsuló lakhatást. De ha már ennyi szó esik a mindezt elfedő látszat-gyerekvédelemről, szakértőt kérdeztünk a dolgok valódi állásáról. Tóth Olga családszociológus válaszolt.