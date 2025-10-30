A Népszava kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az EB szóvivője nem kívánta kommentálni, hogy kedden gyanúsítottként hallgatta ki a baranyai rendőrség Buzás-Hábel Gézát.
Végül eljutunk oda, hogy senki más nem tüntethet, csak az, aki egyetért a kormánnyal – kommentálta Hegyi Szabolcs, a TASZ jogi szakértője az elfogadásra váró javaslatot. A rendőrségi arcfelismerő szoftver alkalmazását aránytalannak és megfélemlítő hatásúnak nevezte.
Sérülnek az emberek alapvető jogai és a belső piac szabályai a melegellenes magyar jogszabállyal, ami csak a korrupció elfedésére szolgál – hangzott el az erről tartott európai parlamenti vitában.
Claudia Andujar 1967-es fotóriportja még a World Press Photo támadott képeinél is visszafogottabbak.
Forintra átszámolva tízmilliós büntetéseket szabhatnak ki a gyermekeket, de akár a felnőtteket is érintő „nem hagyományos szexuális kapcsolatok” népszerűsítéséért.
Az Európai Bizottság júliusban indított két kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben a meleg közösséget érintő diszkrimináció miatt, és már mindkettő a bírósági szakaszt megelőző fázisban van.
A népszavazás végeredménye arra mutatott rá, hogy az emberek többségének elege van és nem kérnek a kormány kirekesztésre és gyűlöletre épülő kampányából – vélik a civil szervezetek.
A viccpárt szerint az a legbiztosabb módszer, ha egyszerre nemmel és igennel szavazunk, ugyanis azzal nem lehet csalni.
A pécsi gimnáziumi tanárok szakmai és lelkiismereti alapon az iskolában betarthatatlannak látják azt a törvényt, ami tiltja a fiatalkorúak előtt a homoszexualitás megjelenítését.
Komoly cenzori apparátus felállítását is feltételezi a kormány gyermekvédelmi rendelete a könyvterjesztők szerint.
Figyel az alapvető jogok biztosa arra, milyen segítséget kapnak a 18 éven aluli LMBTQI-emberek. A homofób-törvény emberi jogi hatása szerinte a gyakorlatban mutatkozik meg.
A külgazdasági és külügyminiszter nem felelt arra az egyértelmű kérdésre, hogy Magyarország is megvette-e a Pegasus nevű kémszoftvert.
Időt, energiát és közpénzt nem kímélve, az összeurópai ellenszenvmétert jócskán kilengetve védte meg a magyar kormány a magyar gyerekeket az erőszakos, sorosista, liberális LMBTQ-propagandától – ami nincs. Miközben a magyar kormány tíz éve nem képes megvédeni a gyerekeket attól, ami viszont van: a családon belüli erőszaktól, a droghasználattól, az alkoholtól, a szegénységtől. A pedofíliával összemosott homoszexualitás – mint nem létező ellenség – derekasan kiüttetett Orbánék ügyes-bajos árnyékboksza által. Európa a magyar homofóbtörvénytől hangos, a hazai közvélemény pedig mintha feledni látszana a világ egyik leghalálosabb járványkezelését, a 450 forintos benzint, a 360 forintos eurót és az EU-dobogós ütemben gyorsuló lakhatást. De ha már ennyi szó esik a mindezt elfedő látszat-gyerekvédelemről, szakértőt kérdeztünk a dolgok valódi állásáról. Tóth Olga családszociológus válaszolt.
A három támadó előbb illedelmesen bekopogott a lakásba, majd amikor nem nyitott senki ajtót, a zárral kezdtek babrálni és közben az ajtót rugdosták.
Szombaton a 10456. epizódjával véget ér a Barátok közt, és ezzel lezárul egy fejezet a magyar televíziózás történetében. A sorozat befejezése nem csupán művészi értelemben okoz meglepetést.
Rekord gyorsasággal született meg a bizottsági érveket tartalmazó felszólító levél.
Egy tudományos munkacsoport gyűlölet-bűncselekményekről szóló bemutatóját próbálták megzavarni a Hatvannégy Vármegye Mozgalom (HVIM) tagjai és szimpatizánsai hétfő délután.
Ezúttal nem lehet bizonytalan ígéretekkel és némi kozmetikázással megúszni a problémát, nevezetesen a nemrég elfogadott homofób jogszabályt.
A képviselők felhívják az Európai Bizottságot, hogy indítson gyorsított kötelezettségszegési eljárást.
Magyarország mindaddig ne jusson uniós pénzekhez, amíg megsérti az emberi jogokat, áll a homofób törvényt elítélő EP-állásfoglalás tervezetében.
A Fidesz frakcióvezetője az erőszakos LMBTQ propagandát emlegette, amelytől meg kell védeni a magyar gyerekeket.
A fociban is a szokásos módon működik a propaganda: a sikereket felnagyítani, a kudarcokat kicsinyíteni igyekszik – mondja Sik Endre szociológus.
A magyar miniszterelnök kénytelen megtapasztalni, hogy milyen az átélni az általa annyira kedvelt egész pályás letámadást.
Kormánypárti influenszer és politikus egyaránt a miniszterelnök segítségére sietett a homofób törvényt bírálókkal szemben.
A brüsszeli találkozón több állam- és kormányfő megkérdőjelezte Magyarország európai uniós tagságának a létjogosultságát, a kormányfő arról panaszkodott, hogy minden oldalról támadják.
Azt kérik, ne írja alá a Fidesz és a Jobbik által közösen megszavazott homofób törvényt.