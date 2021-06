Eb-gondolat - Erőt, egészséget!

Minden budapesti mérkőzés előtt karszalagot kell átvenniük azoknak a magyar szurkolóknak, akik a Puskás Ferenc Arénában akarják megnézni a magyar-portugál, magyar-francia, francia-portugál csoportmérkőzést, illetve egy nyolcaddöntőt, amelynek párosítása az előcsatározások befejezése után lesz ismert.

Az Eb tizenegy helyszínén más-más módon igyekeznek garantálni a stadionba látogatók biztonságát. Magyarország az egyetlen, ahol telt ház előtt rendezik az Eb-meccseket. Csak az mehet be a mérkőzésekre, akinek van szalagja, amit a fővárosban három helyszínen – Papp László Sportaréna, Groupama Aréna, Városliget, szurkolói zóna – lehet átvenni. A szalag kiváltásához személyi igazolványt kell bemutatni, illetve védettségi kártyát. Az MLSZ azt írta, a három helyen összesen nagyjából száz ember tudja egyszerre megkapni a szalagját, a Groupama Arénánál tíz asztalnál dolgoztak az ezzel foglalkozó munkatársak, tehát nagyjából kilencven oszlik el a másik két helyszín között. Két probléma van ezzel a rendszerrel: senki sem ellenőrzi, hogy a védettségi kártyák valóban érvényesek-e. A lejárati időt megnézik, de azt nem, hogy a kártya aktív-e. Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a múlt héten, hogy letiltják azoknak a védettségi kártyáit, akik az első oltás után nem mentek el a másodikra, amikor megkapták a védettségi igazolásukat. Több mint százezer emberről van szó, akik valójában nem védettek, terjeszthetik a fertőzést és minden további nélkül beengedik őket egy telt házas arénába, ha van belépőjegyük. Ezzel pont azt a funkciót nem tölti be az előzetes szalagosztás, amiért kitalálták. A másik nagy hiba, hogy akinek több budapesti meccsre van belépője, annak minden találkozó előtt el kell mennie a karszalagért. Némileg több odafigyeléssel, a drukkerek kényelmét is szem előtt tartva ezt is meg lehetett volna oldani. Nem jelentett volna semmilyen plusz fáradtságot, ha elkészítenek négy különböző szalagot, és aki több meccsre vett jegyet, egyszerre elhozhatta volna az összeset. Így ugyanis, akinek esetleg négy fővárosi Eb-találkozóra van belépője, mindegyik előtt el kell mennie a karszalagért, minden alkalommal bemutatja a személyijét, a védettségi kártyáját és megkapja a jegyét, hogy utána felüljön a lelátóra orosz rulettezni és imádkozzon, hogy ne kerüljön a közelébe olyan ember, aki csalt a védettségi kártyával és esetleg vírushordozó.