Az EMA hangsúlyozza, hogy az AstraZeneca oltóanyagát továbbra is minden korosztály megkapja

Közölte, hogy tisztában van azzal, mekkora kárt okozott az államnak, és tiszteli Lukasenkát, mint embert.

Megjelent hétfőn a fehérorosz külügyminisztérium sajtótájékoztatóján a májusban őrizetbe vett Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki újságíró, és a sajtó jelen lévő képviselőinek azt mondta, hogy jól érzi magát, senki se bántalmazta – erről számolt be a rigai székhelyű, orosz nyelvű Meduza hírportál. A Fehéroroszországban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna 26 éves volt főszerkesztője az újságírói kérdésekre, hogy bántották és kínozták-e az előzetes őrizetben, azt válaszolta, hogy „kitűnően érzi magát, nagyszerű hangulatban van, nincs oka panaszra”.

Prataszevics kijelentette, hogy „senki se kényszerítette együttműködésre a nyomozóhatóságokkal”.

Az újságíró hozzátette: soha nem lenne Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök támogatója, de „tiszteli őt, mint embert, akinek sikerült hatalmon maradnia a 2020-as ellenzéki tüntetések után is”. A fehérorosz nemzeti sajtóközpont által interneten élőben közvetített sajtótájékoztatón egyesek kétségbe vonták Prataszevics kijelentéseinek hitelességét, például a BBC újságírói tiltakozásul elhagyták a termet. A fehérorosz hatóságok május 23-án vették őrizetbe Prataszevicset és orosz állampolgárságú barátnőjét, Szofija Szapegát, miután bombafenyegetésre hivatkozva minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair ír légitársaság Athén-Vilnius járatát, amelyen utaztak. Az őrizetbe vétel nemzetközi felháborodást váltott ki , és újabb szankciókat jelentettek be miatta Fehéroroszország ellen. Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint szintén hétfőn egy minszki bíróság elutasította Szofija Szapega fellebbezését az őrizetbe vétele ellen. Védője, Aljakszandr Filanovics a fejlemény kapcsán elmondta, hogy a döntés ellen további fellebbezést nyújtanak be. Filanovics közölte továbbá, hogy védencét két ügyben vádolják, de ezeket nem árulhatja el titoktartási kötelezettségei miatt. Dzmitrij Hara, a fehérorosz Nyomozó Bizottság (SZK) vezetője mindazonáltal később egy sajtótájékoztatón elmondta: Szapegát társadalmi viszály szításával vádolják, valamint a közrendet súlyosan sértő tömeges megmozdulások szervezésével. Prataszevics közvetlenül letartóztatása után egy nappal is megjelent már az állami médiában. A börtönben készült videóban gyorsan és monoton hangon beszélt. Ebben bevallotta, hogy tömeges zavargásokat szervezett. Lengyelországban élő szülei ugyanakkor úgy látták, a vallomás kényszerített volt. Később egy egyórás dokumentumfilmben beszélt arról, hogy egy ismeretlen társa csőbe húzhatta . Az egész műsor egyébként azt a hatalomnak kedvező narratívát kívánta erősíteni, amely szerint a hatóságok nem is tudták, hogy Raman Prataszevics azon a járaton tartózkodik, amelyet egy hamis bombafenyegetés ürügyén leszállítottak Minszkben.