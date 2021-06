Kemenesi Gábor: Minden bizonnyal megérkezik hozzánk is a negyedik hullám

A védettséggel nem rendelkezőket veszélyezteti leginkább: oltás hiányában a betegség súlyos formájára és kórházi kezelés szükségességére kell számítani a virológus szerint.

Angliában, amely Európa járványlaborjaként működik, jelenleg az új esetek 90 százalékát az először Indiában megjelent delta vírusvariáns okozza, ezzel indul a negyedik járványhullám, amely minden bizonnyal hozzánk is meg fog érkezni – írta Facebook-oldalán Kemenesi Gábor virológus. A szakember szerint ez a variáns minden eddiginél jobb terjedést és bizonyos fokú neutralizáció kerülést is mutat, a védettséggel még nem rendelkezők lehetnek a célpontjai, akiket éppen a jobb terjedés miatt hatékonyabban meg is találhat. A problémát az jelenti, tette hozzá a virológus, hogy oltás hiányában a betegség súlyos formájára és kórházi kezelés szükségességére is kell számítani ezeknél az embereknél. Megjegyezte, olyan variánsról nem tudnak és nem is számítanak a megjelenésére, amely teljes vakcinakikerülést mutatna. A vakcinák hatásának csökkenése ugyanakkor előidézheti azt a helyzetet, hogy az oltottak körében is megjelenhet bizonyos mértékig a tünetes megbetegedés, de a tudomány jelenlegi állása szerint a kórháztól és súlyos megbetegedéstől továbbra is nagy arányban védettek maradunk – hangsúlyozta. A szakértő oltatásra biztat, a 12-15 éves korosztályt is, mert mint fogalmazott: ne adjunk teret a járványnak, nem érdemes kockáztatni a természetes fertőzést, „továbbra is sok az ismeretlen.”