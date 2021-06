Karácsony: Vonuljunk ki a parlamentből az utcára!

Planet Budapest 2021: a fenntartható technológiák határozzák meg a következő évtized gazdaságát.

A hosszútávú növekedés és a versenyképesség feltétele egyre inkább a fenntarthatóság lesz, ami új piaci lehetőséget jelent a gazdaság szereplőinek. A nemzeti kibocsátás-csökkentési vállalások mellett a fenntartható termékek és szolgáltatások iránt növekvő lakossági igények is előmozdítói a környezetipari innovációknak. A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó célja, hogy bemutassa a közép-európai országok fejlesztéseit a hulladékgazdálkodás, az élelmiszertermelés, a közlekedés, az energia, az okos városok, vagy éppen a vízgazdálkodás területén. Kitermel-legyárt-eldob – manapság ez a gazdasági modell, az új erőforrások és nyersanyagok folyamatos felhasználását igénylő, immár fenntarthatatlan növekedés tartja mozgásban a világgazdaságot. Sokáig nem is gondoltunk arra, hogy mi történik, ha a nyersanyagokat kontroll nélkül használjuk, és még ma sem tudjuk biztosan, hogy ennek következményei visszafordíthatók-e. A fenntarthatóság az egyik legtöbbet idézett fogalommá vált, amely kérdések sokaságát vonja maga után. Hogyan tudjuk a klímaváltozás negatív hatásait csökkenteni? Miként tudjuk városainkat élhetőbbé tenni, a környezetszennyezést megállítani, vizeink tisztaságát megőrizni? Hogyan tudjuk a közlekedésünket fenntarthatóvá tenni? És miként tudják vállalkozásaink versenyképességüket megőrizni, a fenntarthatósági fordulat lehetőségeit kiaknázni? Ma már nyilvánvaló: környezetünk megóvása érdekében körforgásos gazdasági modellre kell átállni, ahol minden szektor a maga lehetőségeivel és eszközeivel hozzájárul a fenntarthatósági fordulathoz. Az ehhez szükséges innovációk ösztönzésével, új, exportképes termékek és szolgáltatások fejlesztésével Magyarország nemcsak egy élhetőbb jövőhöz járul hozzá, hanem a hazai cégek versenyképességét is előmozdítja. A Planet Budapest 2021 Áder János köztársasági elnök kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy bemutassa a világnak a közép-európai tudást, a kutatási projekteket, az innovatív termékeket és szolgáltatásokat. Versenyelőny a fenntarthatóság Az ma már vitathatatlan, hogy azok a vállalatok, amelyek elkötelezettek a fenntarthatóság iránt akár termékeik, szolgáltatásaik, akár működési stratégiájuk révén, versenyelőnyre tesznek szert. A fenntartható gazdasági növekedés kulcsa pedig az innovációban rejlik – legyen szó összecsukható konténerekről, napelemes okospadokról vagy a kidobásra szánt élelmiszerek eladását segítő applikációról - a Planet Budapest 2021 célja nemcsak bemutatni az innovációkat, hanem elősegíteni a vállalatok közötti üzleti kapcsolatépítést és tapasztalatcserét is.