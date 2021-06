Duplájára növeli a kórházba kerülés esélyét a delta variáns

Online is lehetett licitálni a Kieselbach Galéria árverésén, ahol a legdrágább tétel 150 millió forintért kelt el.

Először árvereztek Magyarországon digitális műalkotást, azaz NFT technológiával a blokkláncon védett képet. Weiler Péter Kádár János segít apámnak beprogramozni az új színes tévénket című munkáját 750 ezer forintért vásárolták meg a Kieselbach Galéria 65. aukcióján hétfő este Budapesten.



Új őrület: NFT A kriptovalutának tekinthető NFT-k, vagyis nem helyettesíthető (non fungible) tokenek egyediek, a Bitcoinokkal ellentétben nem összekeverhetők, így alkalmasak arra, hogy egyedi tárgyak tulajdonjogát testesítsék meg – írta a Rakéta.hu. A Telex magyarázata szerint NFT-t bármiből lehet csinálni, ami digitalizálva van, sőt, azzal is kísérleteztek már, hogy valóságos dolgokkal kössék össze őket. Annak, hogy az utóbbi időben az NFT-k felkapottak lettek, a fő oka, hogy egyszerű őket létrehozni, csak regisztrálni kell egy megfelelő platformra, és akár ingyen is NFT-vé lehet alakítani szinte bármit, és a technológia segítségével óriási összegekért lehet eladni digitális művészi alkotásokat.

Az árverésen, ahol már online is lehetett licitálni, 150 millió forintért kelt el Tihanyi Lajos Csendélet cserepes virággal, kancsóval és citromokkal című képe. A galéria közleménye szerint az 1909-ben Nagybányán készült kép, amely az egyik legfontosabb magyar fauve csendélet, 100 millió forintos kikiáltási árról indult. A 232 tételt felvonultató árverésen Mednyánszky László Hadifoglyok karácsonya című festménye 85 millió forintot ért el. Az 1915 körül készült olajkép kikiáltási ára 65 millió forint volt. Nem sokkal maradt el mögötte 80 millió forintos leütési árral Ferenczy Károly 1900-ban festett, impresszionista hangulatú tájképe, a Kilátás a műteremből (A nagybányai Kereszt-hegy). Vaszary János San Remó-i virágkosár című olajfestményét 60 millió forintért ütötték le, de jól szerepelt az árverésen Aba-Novák Vilmos Szolnoki Lacikonyha című képe, amely 24 millió forintról indulva 40 millió forint leütési árat ért el, és ugyanennyiért zárták a licitet Egry József Szivárvány a Balaton felett című tájképénél, amelynek kikiáltási ára 34 millió forint volt. Kicsivel magasabb áron, 42 millió forintért árverezték el Barcsay Jenő Csendélet almákkal című képét, amelyre 24 millió forinttól lehetett licitálni. Tízmillió forinttal haladta meg kikiáltási árát Boromisza Tibor Tavaszi virágzás című nagybányai tájképe, amely végül 28 millióért kel el. Ugyancsak 28 millióig kúszott fel Bernáth Aurél Walchensee című olajképe is. A közlemény szerint az árverés licitcsatákat is hozott. Vaszary János Dunakorzó című színezett litográfiája 440 ezer forintos kikiáltási árról indulva 1,4 millió forintig jutott, Munkácsy Mihály Férfi portré kigombolt mellényben című papírrajzáért 300 ezer forintnál kezdődött és 1,3 millió forintnál zárult a licit, Szőnyi István Dunakanyar című tájképe pedig 3 millió forintos kikiáltási árról 7 millióig jutott. A tavaly elhunyt Konok Tamás két műve - Unafatum és Cím nélkül - 4,2 millió forintért kelt el.