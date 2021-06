Elfogadták a „pedofil törvényt”, sötét kor jön a közoktatásban

A Magyar Helsinki Bizottság jogásza szerint szándékosan elnagyolt az „LMBTQI-propagandát” tiltó törvény szövege, azért, hogy tetszés szerint lehessen alkalmazni.

- Tegyük fel, hogy egy középiskolában van két meleg diák, akik összejönnek, ez kitudódik és valaki leköpi, vagy esetleg más módon bántalmazza őket: az osztályfőnökük a törvény életbe lépése után még egy osztályfőnöki órát sem szentelhet az esetnek, hogy elmagyarázza, miért helytelen ilyet tenni, mert a jogszabály alapján akár a homoszexualitás propagálásának bűnébe is eshet és szankciókkal kell szembenéznie – mondta a Népszavának Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság jogásza. A szakembert azután kérdeztük, hogy a parlament – a Jobbik támogatásával, az LMP, a DK, az MSZP és a Párbeszéd bojkottja mellett – 157 igen, 1 nem szavazattal (a fideszes képviselők vastapsa mellett) elfogadta a „A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot. A törvénycsomagban a pedofília súlyosabb büntetése mellett számos a melegeket, transzneműeket megbélyegző paragrafus is szerepel, emiatt hétfőn este tüntetés is volt a parlament előtt. Szekeres Zsoltot a törvény elfogadását követően kérdeztük. A jogszabály hatályba lépésének konkrét dátuma nincs, vagyis a „kihirdetéstől számított 15 napon belül lép hatályba”, ami azt jelenti, ha Kövér László házelnök továbbítja Áder Jánosnak – ami nem kétséges – és a köztársasági elnök aláírja, akkor egy hónapon belül hatályba léphet. - Áder Jánosnak persze alkotmányos kötelezettsége lenne az Alkotmánybírósághoz továbbítani a törvényt, hiszen az nyilvánvalóan sérti a média-, a szólásszabadságot, az oktatás szabadságát és a gyermekek egészséges fejlődéshez való jogát, de nincsenek illúzióim a köztérsasági elnök szerepfelfogásával kapcsolatban – mondta lapunknak a Helsinki Bizottság jogásza. Ebben az esetben viszont jönnek ősztől a fent vázolt állapotok a magyar közoktatásban. - Mindenki, aki 18 éves kora alatt azzal szembesül, hogy meleg, leszbikus, transznemű, innentől kezdve semmilyen segítségre nem számíthat majd az iskolájától, a pedagógusoktól, hiszen Magyarországon törvény lesz róla, hogy ez olyan, mintha pedofil lenne. A magyar iskolák bántalmazó hellyé válnak majd – mondta Szekeres Zsolt. A jogszabály több más törvényt is módosít, így a köznevelési törvényt és a médiatörvényt is, szankciókat ezek alapján lehet kiszabni, de a tényállások roppant elnagyolt módon vannak megfogalmazva – a jogász szerint éppen azért, hogy senki ne tudhassa pontosan, mikor lépi át a büntethetőség kereteit. - Ez alapján, ha bármely magyar tévécsatorna bemutatja például a Jóbarátok című filmsorozat első részét, már számíthat a médiahatóság büntetésére, mert abban egy leszbikus pár egyik tagja szül gyermeket, ami alkalmas lehet a homoszexualitás népszerűsítésére – mondta Szekeres Zsolt. A törvény szerint szexuális felvilágosítást ezek után az iskolákban egy még meg nem nevezett állami szerv által jóváhagyott szervezetek végezhetnek majd, de ennek paraméterei sincsenek meghatározva – valószínűleg éppen azért, hogy bizonytalanságban tartsa az érintetteket. Szekeres Zsolt szerint már most számos szervezet érdeklődött náluk, hogy az új törvény mennyiben befolyásolja majd a működésüket, de egyelőre nem tudtak túl sok felvilágosítást adni, éppen a törvény már említett elnagyoltsága miatt. Rácz András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense saját közösségi oldalán hasonlította össze a magyar törvényt egy 2013-as orosz jogszabállyal, és arra a következtetésre jutott, hogy Orbán Viktor még a Putyin-rezsimnél is drasztikusabban diszkriminatív szabályokat alkotott. Az Index ismertetése szerint például az orosz törvényszöveg nem mossa össze már a címében is a pedofíliát és a homoszexualitást. A magyar törvény szélesebb körben vezet be korlátozást: nem egyszerűen a „nem hagyományos+ szexuális kapcsolat bemutatását tiltja 18 évnél fiatalabbak körében, hanem tiltja a homoszexualitás megjelenítését, népszerűsítését, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását és azt is, hogy erről egyáltalán halljanak. Az orosz törvény nem köti egy később meghatározandó nyilvántartáshoz azt, hogy ki tarthat iskolákban szexuális felvilágosítást és milyen formában.