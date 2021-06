Atomfegyver és hódítás - interjú Bojana Novakovic ausztrál színésznővel

Ausztráliában szupersztár, Hollywoodban ismert, és szívesen vállal tévés szerepeket is a Bojana Novakovic, akit ma este a Buffalo művelet című sorozatban láthatunk. A szerb–ausztrál színésznőt az ausztráliai karantén napjai alatt értük utol Zoomon.

Amint meghallottam Buffalo művelet első részében, hogy az ön által alakított karakter bureket kér reggelire, felvetődött a kérdés: önre írták a szerepet? Tulajdonképpen nem, a karakter, Molly nemzetisége eredetileg német volt. Legalábbis így áll a forgatókönyvben, amikor a rendező felkért a szerepre. Aztán mondtam neki: „Figyelj, nem gond, ha szeretnéd, eljátszom a német figurát, profi vagyok, begyakorlom az akcentust, sőt meg is tanulom a nyelvet. Viszont mennyivel izgalmasabb lenne, ha a karakter kelet-európai volna, mert szerbül még improvizálni is tudnék.” Erre azt mondta, hogy remek ötlet. Átírta a forgatókönyvet, számos dialógust írt bele Szerbiáról. Mondtam, hogy ez nem pontos, a második világháború után Jugoszláviáról lehet csak szó. Ezek után elég sokat beszélgettünk a régió történelméről. De, minden, ami bekerült és szerb, vagy kikerült, ami német, az engedéllyel történt. Helyes, én is jobban kedvelem a bureket a Sauerkrautnál. Bravó! Azért ne sértsük meg a német gasztronómia csodáit! Érdekes, szóba hozta Jugoszláviát és a régió történelmét, miközben a sorozat 1956-ban játszódik és arról szól, hogyan tesztelnek nukleáris fegyvereket a britek Ausztráliában. Miközben ugyanebben az évben a szovjetek leverték a magyar forradalmat. Tiszta irónia az egész. Pontosan értem, látom az iróniát, amit mond. A sorozat mélységének és komplexitása következtében, amit látunk: az a politikai korrupció allegóriája. Céges megszállás, ugye? Ez a jelenség, jelesül, hogy gazdaságilag hódítunk, sokkal gyakoribb jelenség manapság, mint az ötvenes években volt. Mi történik ma? A Rio Tinto nevű angol–ausztrál cég jelenleg Szerbiát szállja meg. Ma csak azért nincs háború Európában, mert a multik sokkal hatásosabban hódítanak, egy-egy ilyen konglomerátum nagyobb hatalommal bír, mint egyes kormányok. De a Buffalo művelet – melynek alapja tény – is sántít: egy angol cég nukleáris kísérleteket végez 1956-ban az ausztrál őslakosok területén? Engedély nélkül, az ott élők elöl titkolva... A képletben összefonódik a gazdasági, a politikai hatalom és a királynő áldása. És ahogy mondja, pont 1956-ban. Életem egyik legfurcsább ténye, hogy szerb-ausztrál vagyok. Itt van a Rio Tinto, mely most tudott először betolakodni az európai kontinensre, hogy egy bányát építsen Szerbia egyik legjobban termő övezetében, a helyi farmerek tiltakozása ellenére, mert a szerb kormány megengedte nekik. Vettem a fáradságot és aktivista lettem, a farmerok oldalára álltam és a napokban aláírtam a tiltakozó petíciójukat. Büszke vagyok, hogy harcolhatok a magam módján a korrupt szerb kormány ellen. Ezért is fontos sorozat a Buffalo művelet, mert megmutatja, hogy az ötvenes évek óta csak súlyosabb a helyzet. A Rio Tinto az angol és ausztrál brand arculata mögött kínai részvényesek állnak, így nincs másról szó, mint arról, hogy egy aktuális nagyhatalom ráteszi a kezét a Föld természeti kincseire, mert „a bányászat üzlet”. Persze, annak nincs nagy tere. de tény: százötven bougainville-i szigetlakó pereli most Rio Tintót, mert egy negyven éve bezárt bányájuk miatt szennyezett a vérük. Peter Duncan, a Buffalo művelet író-rendezője átlátja ezt és a zsenialitása abban rejlik, hogy mindezt a komédia műfajába csomagolta. Így miközben a néző szórakozik – mert ez a showbiz célja – súlyos tényekkel is szembesül, melyekről el kell gondolkodnia. Számos fanatikus filmrajongó Sam Raimi Pokolba taszítva című műve kapcsán tartja nyilván önt. Ez a film annak idején Cannes-ban debütált. Azt tudta, hogy ön az egyetlen női karakter, aki túléli a művet? Óh, Istenem, ez sosem jutott még eszembe. De, Jézusom, köszönöm ezt a feminista kommentet. Tudja, ez volt az első mozifilmem, amikor az ügynököm meggyőzött, hogy az Egyesült Államokban is vállaljak szerepeket. Amúgy elképesztőnek tartom, hogy nemcsak az újságírók, hanem a filmőrültek is folyamatosan erről a filmről kérdeznek. Talán, akkor van ebben a filmben valami, nem? Egy lenyűgöző horror. Én is imádom, ez nem kérdés. Amikor forgattam és elmentem a díszbemutatóra, még nem tudtam, hogy működik az igazi jó horror. Nem voltam felkészülve arra, hogy mennyire humoros és ijesztő lehet egy ilyen mű egyszerre. Pedig játszottam elég sok horrorban – ezt a filmet Sam Raimi miatt vállaltam. Aztán dolgoztam vele később a Rake című sorozaton. És lássa, milyen kicsi a világ: annak az alkotója is Peter Duncan volt. Amúgy, akkor már azt is elárulom: a Pokolba taszítva volt az első nagy vörös szőnyegem. Illetve, lett volna, mert kihagytam. Az ügynökeim nem értették: mi a baj velem? Szóval, elslisszoltam a szőnyeg mellett, de észrevettek a rajongók, és elkezdték üvölteni a nevem. Nem vagyok jó „sztárjátékos”. Még most sem? Nem igazán. Bár tökéletes a szerbje, de mégiscsak ausztrál színésznő. Hogy került be Goran Paskaljevic Optimisták című filmjébe? Nézze, Szerbiában akkor kap az ember jó filmszerepet, ha jóban van a rendezőkkel, rendelkezik kapcsolati tőkével. Minden bizonnyal ez változik, de távol van Hollywoodtól vagy Ausztráliától, ahol castingokon kell szerepeket megszerezni. Volt egy ausztrál sorozatom, a Marking Time, melyet levetítettek Szerbiában egy múzeumban és felhívták Paskaljevicet, hogy engem keres évek óta, mint színészt. Elmentünk ebédelni, a nagynéném sütött neki gibanicát és elvittem neki. A nagynéni azóta azt mondja, süt minden hollywoodi rendezőnek, ha kér. Bár a legtöbben a filmjei kapcsán ismerik önt, de nagyon sok színházi fellépést vállal. Most is ezzel vagyok elfoglalva. Most egyébként karanténban vagyok, ez egy hotelszoba, ahonnan beszélek. Nekem nincsenek ilyen csupasz falaim, az én lakásom tele van műalkotásokkal. Létrehoztam Ausztráliában egy színházi fesztivált, amelynek a neve Vakrandi. Minden egyes előadás egyedi, minden produkcióban elmegyek egy vakrandira egy-egy előadóval egy karaokebárba. A rendező sms üzenetekben instruálja és „vezérli” az élőelőadást. 