Mészáros Lőrinc örülhet, jól teljesített az Opus

Az innovációs tárca az elektromos járgányra vágyók szerverfagyasztó online rohama láttán megnyitotta az eredetileg későbbre tartalékolt teljes, hárommilliárdos keretet, ami tegnap délre el is fogyott.

Tegnap a botrányos hétfői kezdés után kifogyott a lakossági elektromosautó-támogatás kibővített kerete is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az érdeklődők számára eredetileg hétfő reggel 8-tól nyitotta meg az online jelentkezést a magán-e-autósoknak elkülönített hárommilliárdos keretből egymilliárdra. A rendszer ugyanakkor az első pillanattól kezdve legalábbis akadozott, amire a kezdőlapon üzenet figyelmeztetett. A kevésbé gyakorlott netezők számára ugyanakkor a belépés és a pályázatbeadás is lehetetlennek bizonyult. Miközben a Villanyautosok.hu szakportál akkori értesülései szerint az egymilliárdos keret már délelőtt fél 10-re lemerült, délután csupán annyi változott, hogy megjelent az MTI-n Steiner Attila illetékes államtitkár ünnepélyes bejelentése a pályázat elindításáról, egyre többeknek sikerült belépni. Tegnap délelőtt aztán a lebonyolítással megbízott, állami IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a honlapon, illetve - az MTI-n keresztül - az ITM is bejelentette: részint tényleg kifogyott az egymilliárdos keret, egyszersmind viszont megnyitják a lakosságnak szánt teljes, hárommilliárdos keretet (amiből kétmilliárdot eredetileg augusztusra és októberre tartogattak). Délután megint változott az üzenet: eszerint délre közel 1500 pályázó a hárommilliárdos keretet is lemerítette. (Mi röviddel dél után még csak egy leterheltségre utaló üzenetet láttunk.) Az ilyen és hasonló szerverkihagyások az informatika mai fejlettségi szintje mellett meglehetős megmosolyogtatók. Annál is inkább, mivel a virtuális tolongásra számítani lehetett: a tavalyi körhöz képest ugyanis kissé drágább autókat is bevontak a legnagyobb (maximum 2,5 milliós, illetve 50 százalékos) támogatási körbe. Az e-taxik szintén hárommilliárdos keretének párhuzamosan futó osztása viszont a jelek szerint zavartalan. Pedig tavaly e kör kerete is azonnal kifogyott. A személyszállítók lanyhább érdeklődését indokolhatja, hogy a támogatás felső határát a tavalyi 55 százalékról 45 százalékra csökkentették.