3500 oldal lepecsételése miatt csúszik egy román város elkerülő útjának építése

36 féle készítményt tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Biztonságos az a 36 féle folyékony szúnyog- és kullancsriasztó, amelynek hatóanyagtartalmát vizsgálta legújabb terméktesztjében a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Felhívták azonban a figyelmet, hogy ez csak akkor igaz, ha a címkén feltüntetett adagolást és utasításokat betartjuk. A teszthez a legkönnyebben hozzáférhető szereket keresték, ezért magyar nyelvű internetes oldalakról rendeltek, illetve szupermarketekben, drogériában vásároltak. Mint írták, a választék nagy, érdemes tájékozódni a termékek címkéiről. Az esetleges allergén, irritáló hatások esélye a szakirodalom alapján alacsony, de az érintetteknél javasolják a problémás hatóanyag kerülését, és a gyerekekre különösen fontos figyelni. Tájékoztatásuk szerint a szúnyog- és kullancsriasztókkal szembeni legfontosabb elvárás, hogy hatékonyan tartsa távol a vérszívókat, biztonságos legyen, azaz magunkra kenve-fújva ne kelljen aggódnunk az egészségünkért, és fontos szempont az ár is. A termékek riasztóképességét nem tudták laboratóriumban tesztelni, mert nem találtak olyat, amelyik elvállalta volna a mérést, így a címkéken feltüntetett információkra és korábbi hatékonysági tesztekre alapozva végezték a vizsgálatot. Mint írták, egy szúnyogriasztó hatékonysága rengeteg tényezőtől függhet: az izzadás mértékétől, attól, hogy kit mennyire „szeretnek” a szúnyogok és a kullancsok, ezért érdemes kipróbálni különböző típusú termékeket. Megjegyezték, hogy nagyobb koncentráció esetén nő a szerek hatóideje, de a hatékonyságuk nem. A termékek az optimális koncentrációban biztosítanak bizonyos fokú védelmet, aminél akkor sem tudnak többet, ha valaki többször fújja be magát. A hatóanyag típusa, koncentrációja és a termékek ára között nem találtak összefüggést. A termékek értékelése során az viszont előfordult, hogy ugyanazzal a márkanévvel találtak aeroszol és pumpás spray formátumú szereket, de a hatóanyagok aránya vagy akár maguk a hatóanyagok is eltértek.



Az egyesület honlapján tanácsokat is ad a rovarriasztó szereket helyes használatával kapcsolatban. Mint írják, az ilyen készítményeket fedetlen bőrfelületre vagy ruhára fújjuk, ha nem károsítja az anyagot. Csak annyi szert tegyünk magunkra, amennyit muszáj, és csak annyi ideig legyen rajtunk, ameddig feltétlenül szükséges: a nagyobb adag sem véd hatékonyabban, viszont növeli az egészségügyi kockázatot. A szereket ne használjuk sérült bőrfelületen, az arcunk védelméhez először a tenyerünkbe fújjunk, majd a szemet és a szájat óvatosan elkerülve kenjünk szét, a fülek körül is. Felhívták a figyelmet, hogy a készítményeket ne adjuk gyerekek kezébe, a kézfejükre ne is kenjünk szert, mert onnan könnyen a szemükbe és a szájukba kerülhet. Ne használjuk étel közelében, fújás után és evés, illetve ivás előtt pedig alaposan mossunk kezet. A nap végén a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel mossuk le, a ruhát pedig, ha befújtuk, elkülönítve mossuk ki.

Másképp is lehet riasztani