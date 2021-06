Már a jövő járványaira gondol az EU

A találgatásokat igazolva az eredeti ütemtervvel ellentétben június 21-e helyett csak július 19-én kerül sor a brit járványügyi korlátozások végső feloldására.

Teljes erőbedobással folytatódik az angliai oltási program azt követően, hogy a kormány tudományos tanácsadói az elmúlt napokban megkongatták a vészharangot és ennek nyomán Boris Johnson hétfő esti Downing Street-i, élő adásban közvetített sajtótájékoztatóján kénytelen volt bejelenteni a június 21-re meghirdetett "teljes felszabadulás" legalább négyhetes elhalasztását. A kormányfő nem tett kötelező ígéretet arra, hogy a kitűzött július 19-es határidőt sem fogja szükség esetén kitolni. A johnsoni korlátozásenyhítési gőzmozdony még néhány héttel ezelőtt is sínen volt, ám a Delta vírustörzs megjelenése és minden korábbinál gyorsabb terjedése a vészfék behúzására kényszerítette a döntéshozókat. Arról tapintatosan nem esett szó a nyilvánosság előtt, hogy a visszaesés okozója az a háromhetes késlekedés lehetett áprilisban, amikor Johnson nem zárta le a határokat az Indiából beutazók előtt. A múlt héten nyilvánosságra került adatok komoly fejfájást okoztak a közegészségügyi szakértőknek, mert világossá vált, hogy a Delta variáns nagyobb ellenállást mutat a rendelkezésre álló oltóanyagokkal szemben, mint a korábbi változatok. A Public Health England friss értékelése szerint mind az AstraZeneca, mind a Pfizer vakcina első adagja csak 33 százalékos védelmet ad, míg a második dózis a Pfizer esetében 88, az AstraZenecáéban 60 százalékra emeli a biztonságot. Skóciában, ahol a többi decentralizált tartományhoz hasonlóan az autonóm kormány dönt egészségügyi és oktatási kérdésekben, máris határoztak arról, hogy a két dózis között eltelő 12 hetes várakozási időt 8 hétre csökkentik le. Az ezen a téren "csak" az 56 milliós Angliára vonatkozó lépéseket meghozó Whitehall most fontolgatja, hogy az 50 éven aluliak háromhónapos intervallumát kettőre csökkentse. A szigetországban eddig több mint 30 millióan kapták meg mindkét és 41 millióan az első adag vakcinájukat. A kormány mellett dolgozó tudományos tanácsadók az oltási program és a koronavírus, különösen a többi ismert mutánshoz képest 64 százalékkal fertőzőbb Delta törzs közötti versenyfutásként fogják fel a jelenlegi járványhelyzetet. Reményük szerint a most "nyert" négy hét alatt a felturbózott immunizációnak köszönhetően a 40 éven felüliek karjába a második oltás is bekerül, a fiatal felnőttek pedig felléphetnek a védettség létrájának első fokára, így az augusztusra várt tetőzés mértékét és a kórházakra nehezedő nyomást is csökkenteni lehet. Az új cél, hogy a régebbi, július 31- i cél helyett már 19-re a teljes angol felnőtt lakosság legalább egy oltáson túl legyen. Az állami iskolák július végi tanévzárását a közegészségügyi orákulumok "természetes áramkör-megszakítónak" tekintik. Azért a helyzet nem marad teljesen változatlan. Az esküvőkön megszűnik a 30 fős részvételi korlátozás, de tilos az állófogadás és a tánc. Mozik, színházak, koncerttermek továbbra is csak ötven százalékos kapacitással működhetnek. Kivételt képezhet a "BoJo" által "rendkívül nagyra tartott" Lord Andrew Lloyd Webber, aki késznek mutatkozik akár börtönbe is vonulni, de teljes házzal kívánja megnyitni új musicaljének, a Cinderellának (Hamupipőkének) ismételten lemondott bemutatóját. Az előadás a wimbledoni tenisztorna döntőjével egyetemben egyike lehet azon eseményeknek, melyek kivételes elbánásban részesülnek, mentesülve a korlátozások alól. Az egyelőre kérdéses, hányan tekinthetik meg a helyszínen a Forma-1-es Brit Nagydíjat Silverstoneban? Kedd reggel a miniszterelnöki kabinetiroda vezetője, Michael Gove igyekezett megnyugtatni a nem meglepett, de csalódott közvéleményt, hogy július 19-én "már csak egy minden precedenst nélkülöző rendkívüli változás okozhatja a teljes szabadság újabb kisiklását". Gove megerősítette azt az illuzórikus tervet is, hogy a korlátozások meghosszabbítását július 5-én felülvizsgálják, és ha lehetséges, két héttel előbbre hozzák azok feloldását. A halasztás fogadtatása ellentmondásos volt. Nyilvánvaló, hogy a restrikciók folytatása, a kocsmák esetében például a bárpultnál való kiszolgálás megmaradó tilalma kiverte a biztosítékot az egyszerű emberek, de a mozik, színházak, szálloda- és vendéglátóipari vezetők körében is. Különösen dühösek voltak az éjszakai lokálok tulajdonosai, melyek továbbra is lakat alatt maradnak. Ha más okokból is, a haragosok közé sorolható Sir Lindsay Hoyle, az alsóház elnöke, aki felháborítónak tartja, amiért Boris Johnson nem a parlamentben, hanem a sajtót megszólítva jelentette be a korlátozások folytatását, megakadályozva így a választott képviselők véleménynyilvánítási lehetőségét. Egy kedd délelőtti felszólalásban Nick Thomas-Symonds munkáspárti árnyék-belügyminiszter mélységesen elítélte a kormány beutazási politikáját, mondván, az Egyesült Királyságnak ugyanúgy ki kellett volna használnia a sziget-voltával járó "természetes védelmet", mint Ausztráliának és Új-Zélandnak, melyeket lényegesen kevésbé viselte meg a pandémia. Az ellenzéki politikus szerint "egyedül a kormányfő nemtörődömsége és hozzá nem értése, azaz a Johnson-vírustörzs a felelős június 21-e elhalasztásáért."