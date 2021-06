Német lap Orbánról: Az örök győztes ellenszelet érez

Kórházban 349 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 53-an vannak lélegeztetőgépen.

107 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 209-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 9, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 944-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 732 901, az aktív fertőzötteké pedig 44 364. Kórházban 349 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 53-an vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (143 979) és Pest megyében (111 930) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 566), Győr-Moson-Sopron (44 411) és Hajdú-Bihar megye (42 574). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 747).

A beoltottak száma 5 363 124, közülük 4 271 990-an már a második oltást is megkapták. A regisztráltak száma 5 millió 375 ezer fő, közülük 92 százalék kapta meg az oltását. Hangsúlyozták, hogy Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Közölték azt is, hogy már több mint 32 ezer gyermeket regisztráltak oltásra a 12-15 éves korosztályból és több mint kétszázan már fel is vették az oltást.