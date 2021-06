Újabb tüntetés lesz szerdán a homofób törvény miatt, Áder emberségére apellálnak

Az állam 2,8 milliárd forintért szabadulna a kecskeméti vadászrepülőktől, de nincsenek vevők, holott korábban ennek az összegnek a többszörösét is be lehetett volna gyűjteni.

Érvénytelenül zárul az a licit, amit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. írt ki 19 MiG-29-es repülőgép (és számos tartozék, például rakéták) értékesítésére - tudta meg a Blikk . Ugyanis nem érkezett érvényes ajánlat. Pedig volt idő (2003-ban), amikor a világ ámulva nézte az angliai Fairfordban megrendezett Royal International Air Tattoo-n Szabó Zoltán századost, amint a MiG-29-es szovjet vadászgéppel bemutatott produkciójával megnyerte a legjobbnak járó abszolút kategória díjat. Papp Csaba, a Borsodi Általános Gépgyár Kft. ügyvezetője és tulajdonosa állítja: ezeket a gépeket már háromszor is eladhatta volna. (Ő az az üzletember, aki az orosz állammal kötött szerződése alapján Közép-Európában rendelkezett a MiG-29-esek továbbértékesítési jogaival.) Például a 2010-ben nyugdíjazott gépekért a Irak 7,5 milliárd forintot adott volna a kecskeméti vadászrepülő-flottáért, még az orosz állam is rábólintott az üzletre. Irak – hogy szándéka komolyságát jelezze – az összeg jó részét betette egy lengyel bankba, ám az üzlet mégis befuccsolt. A gépeket lízingelték volna a horvátok, vitték volna az izraeliek, illetve a motorok a lengyeleknek is kellettek volna. De - többek között a politika miatt - egyetlen üzlet sem valósult meg. És vélhetően már nem is fog. – Nem véletlen, hogy senki nem jelentkezett a licitre. Sajnos, a leállítás során nem végezték el a vadászrepülők konzerválását, így azok ma a kukába valók – vélte Papp Csaba. Aki szerint tudni kell, hogy nem a flotta megvásárlása kerül sokba, hanem az üzemeltetése. Amikor ezek a MiG-ek az államadósság fejében Magyarországra kerültek, az értékük 2,5 milliárd dollár (727,1 milliárd forint) volt. A hajtómű felújítása 4 ezer üzemóra elérése után lett volna esedékes, de amikor végleg leparkolták őket a betonra, a legtöbbet használt vadászgép is csak 1756 üzemórát repült. De akadt olyan is, ami csupán 156 órát töltött a levegőben.