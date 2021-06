Gareth Bale, a nyerőember

A Real Madrid walesi kiválósága kihagyott egy büntetőt, de adott két gólpasszt, így csapata 2-0-ra legyőzte Törökországot.

Villámgyorsan véget ért a labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének első fordulója, szerdán Finnország és Oroszország találkozójával pedig kezdetét vette a második kör. A felek nagyon eltérő előjelekkel várhatták az ütközetet, hiszen a finnek meglepetésre legyőzték Dániát, míg az oroszok hazai pályán kaptak ki 3-0-ra Belgiumtól. A finnek jól kezdték az összecsapást, néhány perc múltával Joel Pohjanpalo fejese után zörrent a háló, a támadó azonban lesen volt. Az első negyedóra végén Artem Dzjuba találta el a kapufát a túloldalon, ám mint utóbb kiderült, az orosz játékos is lesen volt. Az első szabályos találatra az első játékrész hosszabbításáig kellett várni, ekkor Alekszej Mirancsuk hét méterről lőtte ki a hosszú felsőt. A fordulást követően a hátrányban lévő finnek léptek fel kezdeményezően, de újabb találat már nem született.

Hasonló ki-ki meccsre volt kilátás Törökország és Wales összecsapásán. Előbbi vereséggel kezdett a nyitókörben Olaszország ellen, utóbbi pedig Svájccal játszott 1-1-es döntetlent. Mindkét együttes nagy elánnal kezdett, az első tíz percben mindkét csapat előtt adódott nagyobb lehetőség: előbb Aaron Ramsey lövését védte Ugurcan Cakir, majd Burak Yilmaz vette célba Danny Ward kapuját.

A 24. percben Ramsey lépett ki ziccerben, saját magát is meglepte, hogy nem volt lesen, 11 méterről a kapu fölé durrantott. Három nagy helyzet kellett a Juventus középpályásának, hogy gólt szerezzen: Gareth Bale labdájának szeme volt, Caglar Söyüncü beragadt, Ramsey pedig egy tetszetős labdalevétel után értékesítette a ziccert.

A második félidőben felpörögtek az események, a török rohamok után Wales kapott büntetőt Bale buktatása miatt, a sértett állt a labda mögé, amit jócskán a kapu fölé bombázott. A kihagyott tizenegyes után még reménykedhettek a törökök, de újabb gólt csak Wales szerzett. A hosszabbításban Bale egymás után kétszer tört be a tizenhatoson belülre egy-egy kis szöglet után, a második alkalommal pedig Connor Robertshez tálalt, aki közelről nem hibázott.

Csütörtökön három mérkőzéssel folytatódik az Eb programja, elsőként Ukrajna és Észak-Macedónia méri össze erejét. Mindkét együttes számára az „életben maradás” lesz a cél, lévén a felek egyaránt vereséggel indították a tornát. A csalódottabb Ukrajna lehet, amely csak hajrában kapott góllal maradt alul Hollandiában, miután ledolgozta kétgólos hátrányát. Andrij Sevcsenko szövetségi kapitány többek között arról beszélt, hogy játékosaiból sokat kivett a hollandok elleni rangadó és kíváncsian figyeli, ki képes regenerálódni a következő összecsapásra. Az egykori világklasszis csatár egyúttal kifejtette, hogy megnézték a rivális előző meccsét és mindent megmutattak a játékosoknak, amit Ausztria jól csinált ellene. Elszántságban a túloldalon sincs hiány, Ezgjan Alioski optimistán tekintett előre. „Az Ukrajna elleni mérkőzés olyan lesz, mint egy kupadöntő, mert mindkét félnek muszáj nyernie. De bármi is lesz, mi élvezzük a tornát. A legfontosabb: higgyünk abban, hogy győzhetünk, még akkor is, ha Ukrajna a favorit” – fogalmazott. Értelemszerűen a csoport másik mérkőzésén két győztes találkozik, egy újabb siker pedig továbbjutást érhet Ausztriának vagy Hollandiának. Frank de Boer, a hollandok szövetségi kapitánya nem volt maradéktalanul elégedett tanítványival, mert az ukránok elleni mérkőzés megmutatta a védelem gyengeségeit. „Edzőként két ilyen bekapott gólt nem akar látni az ember, ennek ellenére olyan domináns futballt játszottunk, amilyet szerettünk volna” – koncentrált a pozitívumokra a kritikák kereszttüzében. Ausztriában is óvatos bizakodottsággal fogadták a győzelmet azt szem előtt tartva, hogy Hollandia - főleg idegenben - sokkal nehezebb ellenfél lesz, mint az északmacedón együttes. „Egy dolog világos, még pontot kell szereznünk, hogy a 16 közé jussunk” – fogalmazott az osztrákok szakvezetője, Franco Foda, aki Hollandia ellen nem számíthat Marko Arnautovic játékára. A csatár egymeccses eltiltást kapott amiért gólöröme közben azt ordibálta Alioszkinak, hogy „Meg….tam az albán anyátokat”.

A végső győzelemre is esélyes belgák Dánia ellen folytatnák menetülésüket, a skandináv ellenfél számára Christian Eriksen haláltusája miatt bizonyára érzelemdús lesz az összecsapás. „Az eset kétféleképpen hathat a dán csapatra: extra erőt adhat, vagy nem” – tekintett előre a belgák hátvédje, Toby Alderweireld, aki korábbi klubtársa Eriksennek. – De azt hiszem, nekünk magunkkal kell foglalkoznunk, amennyire csak lehetséges ebben a helyzetben, profiként kell a mérkőzéshez állnunk” – tette hozzá. Kasper Hjulmand, dán szövetségi kapitány elmondta, hogy bár Eriksen jól van, ez nem feledteti a játékosokkal azt, amit átéltek, éppen ezért megérti, ha egyeseknek most nehéz a maximumot nyújtaniuk a pályán. A találkozón a belgák egy újabb győzelemmel kivívhatják a továbbjutást, míg a dánok a vereséget követően a reményeiket szeretnék életben tartani legalább egy pontszerzéssel.