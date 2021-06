Gulyás Gergely: a kisebbség tagjainak nem kell úgy érezniük, hogy bármilyen jogukban sértettek lennének

Feszültségeket okoz az ellenzéki együttműködésen belül, hogy a korábbi szélsőjobboldali párt együtt szavazott a kormánypártokkal.

- írta Facebook-oldalán a Momentum Teréz-és Erzsébetvárosban induló képviselőjelöltje. Tompos Márton szerint benne van a közös ellenzéki programban, hogy senkit sem érhet diszkrimináció, mégis másképp szavaztak a párt képviselői. A politikus szerint a Jobbik tisztában volt azzal, hogy nélkülük is meglett volna kétharmad. Úgy gondolja, azzal is tisztában voltak, hogy a törvényt majd az EU is elkaszálja és az egész csak egy színjáték, hogy megosszák az ellenzéket, mégis megszavazták. "Senkit, de senkit nem szabad ledobni a gödörbe, hogy aztán azt ígérjük, egy év múlva majd mi leszünk az elsők, akik kezet nyújtanak feléjük. Mélységesen elítélem ezt a hozzáállást. Jöttök egy bocsánatkéréssel minden jóérzésű embernek" - zárta sorait Tompos Márton. Mint lapunk is megírta , az ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik szavazott igennel arra a fideszes törvényjavaslatra, amely lényegében egyenlőségjelet tesz a homoszexualitás és a pedofília közé. A párt mindezt következetességével magyarázta és ígéretet tett arra, hogy az inkriminált részeket a választások után azonnal kiveszik a törvényből.