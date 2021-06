Utcajogász: újraindul a személyes ügyfélfogadás

Június 18-tól ismét lehetőségük lesz a rászorulóknak a Blaha Lujza téren segítséget kérni az egyesület munkatársaitól a lakhatással, szegénységgel kapcsolatos jogi problémáik megoldására.

Immár tizenegy éves az Utcajogász Egyesület, amely a nehéz anyagi körülmények között élő, lakhatási gondokkal küzdő embereknek nyújt segítséget ingyenes jogi tanácsadással, egyes esetekben a bíróságokon jogi képviseletet is vállalva. Az arra rászorulók minden pénteken 15 és 17 óra között kérhettek személyesen segítséget, ám tavaly október óta a koronavírus-járvány miatt nem állt rendelkezésre ez a lehetőség. Az enyhítések után június 18-tól azonban újraindul a személyes félfogadás. - Egyesületünk életében a Blaha Lujza téri ügyfélfogadás az alaptevékenység – mondta a Népszavának Mekler Kinga, az Utcajogász önkéntes ügyvédje. - A járvány miatti kényszerszünet nagyon nehéz volt. Mivel sok esetben napi megélhetési gondokkal küzdő emberekkel állunk kapcsolatban, többeket elveszítettünk, mert nem volt lehetőségük e-mailt írni vagy telefonálni, számukra a személyes találkozás jelentette az egyetlen esélyt. Megerősített e-mail ügyeletet tartottunk, egyszerre öten próbáltak válaszolni a hozzánk fordulóknak, ezen kívül heti 2x2 órában vártuk a telefonos megkereséseket. Szociális munkások segítségével is próbáltuk tartani a kapcsolatot szállókon élő ügyfeleinkkel, de sajnos ez nem sikerült minden esetben. Az e-mail forgalmunk a korábbi háromszorosára nőtt, ezeknek a kéréseknek a kezelése, feldolgozása nagyon komoly terhelést jelentett. Tavaly július és szeptember között csak a Blaha Lujza téri személyes ügyfélfogadáson több mint 200-an fordultak hozzánk jogi segítségért. Jogi képviseletet csak a fővárosban vállalunk, de jogi tanácsot szívesen adunk azoknak is, akik nem Budapesten élnek. Lakhatási ügyekben nyújtunk segítséget, beadványok írásában, kilakoltatással kapcsolatos végrehajtási eljárásban, szabálysértési ügyekben, bérleti jogvitákban, szociális ellátással kapcsolatos ügyekben, segélyek jogellenes megvonása esetén nyújtunk segítséget - mondta Mekler Kinga. Hozzátette: az Utcajogász Egyesület a kormány több intézkedésével nem ért egyet, de azt jó döntésnek tartja, hogy a kilakoltatási moratóriumot a járványhelyzet miatt szeptember 30-ig meghosszabbították, azaz eddig az időpontig senkit sem lehet kitenni az utcára abból az ingatlanból, ahol lakik. - Ez óriási segítség azoknak a rossz anyagi helyzetben élőknek, akiknek a koronavírus-járvány miatt még nehezebb lett az életük. A téli hónapok után április 30. szokott lenni ez a határidő. Az egyesületet a pandémia alatt 1200-nál több ügyfél kereste fel e-mailben, telefonon vagy tavaly nyáron a Blaha Lujza téren. - Pontosan nem lehet megmondani, hány ügyet oldottunk meg sikeresen, mert sokszor tanácsot adunk valakinek, aki később nem jelentkezik, és nem tudjuk, hogy a segítségünkkel sikerrel járt-e. Ugyanígy előfordulhat, hogy akkor sem kapunk visszajelzést, ha valakinek nem tudtunk segíteni. Keresnek minket néha ingatlanvásárlás vagy házassági bontóper ügyében is, de ezek vagy nem a mi szakterületeink vagy nem a célcsoportunkat érintő ügyek, ezekben nem tudunk segíteni, hacsak azzal nem, hogy más, az adott témával foglalkozó szervezethez irányítjuk őket. A márciusi, nagy port kavart mohácsi hajléktalan-bántalmazás ügyében mi vállaltuk el az áldozat jogi képviseletét a rendőrség elleni büntetőeljárásban. Miután a szokásosnál sokkal több érdeklődőre számít az Utcajogász Egyesület a pénteki visszatérés alkalmával a Blaha Lujza térre, ezért kettő helyett négy munkatárs várja az érdeklődőket. Lapunk arra is kíváncsi volt, mennyire veszélyes egy-egy ilyen kitelepülés. - Biztos lenne igény heti több személyes találkozásra, de arra nincs kapacitásunk. Hat éve vagyok az egyesület tagja, de egy-két bíráló megjegyzésen kívül nem emlékszem arra, hogy komoly atrocitás ért volna minket. Sok ember frusztrált, ingerült, akadtak, akik ezt rajtunk próbálták levezetni, de ezek az esetek sosem lépték át az elviselhetőség határát - tájékoztatta lapunkat Mekler Kinga. Tavaly július és szeptember között a Blaha Lujza téri személyes ügyfélfogadáson több mint 200-an fordultak jogi segítségért.