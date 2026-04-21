a férfi szolgálati lakásba született az ötvenes évek végén, édesanyja halála után tovább fizette a bérleti díjat, a MÁV bírósági ítéletekkel tenné ki a szűrét. Esetében az Alkotmánybíróság sem talált semmilyen alkotmányossági problémát.
Bár a kilakoltatások száma csökkent, az Utcajogász Egyesület mögött eseménydús év áll, mintegy másfél ezer esettel fordultak hozzájuk.
A józsefvárosi Auróra azzal a küldetéssel jött létre, hogy a hatalomnak nem tetsző civil szerveződéseket is befogadja: megszűnésével eltűnik egy ritkaságszámba menő közösségi és kulturális tér. Feltéve, hogy tavaszig nem sikerül új helyet találni.
A civil szervezet jogászai május 5-én pénteken meghosszabbított ügyfélfogadási időben nyújtanak ingyenes jogi segítséget hajléktalanságban és szegénységben élő embereknek a fővárosi Blaha Lujza téren.
Az Országos Rendőrfőkapitány korábban a vizsgálatot rendőrségi hatáskör hiányában megszüntette arra hivatkozva, hogy „a büntetőeljárás mellett nem szükséges további eljárás, amelyben a rendőrség felelősségét kellene vizsgálni, a jogszerűtlen rendőri intézkedésekről pedig egyébként sem készült hivatalos dokumentáció”.
Ingyenes jogi segítségnyújtás a profilja az Utcajogász Egyesületnek, amely a fővárosiak szavazatai alapján az első nyertese lett Az Év Fővárosi Civil Szervezete címnek.
Az ítélet szerint a kifogásolt közlés „olyan mértékben volt kirekesztő a hajléktalan közösséggel szemben, hogy az őket ért jogsérelemről a nyilvánosság széles körét indokolt tájékoztatni”.
A koldulás akkor is szabálysértés, ha kifejezetten udvarias formában szólítják meg a járókelőket.
Véget ér az az időszak, amikor nem lehetett senkit sem az utcára tenni.
Június 18-tól ismét lehetőségük lesz a rászorulóknak a Blaha Lujza téren segítséget kérni az egyesület munkatársaitól a lakhatással, szegénységgel kapcsolatos jogi problémáik megoldására.
Nem most először lett rendőri támadás áldozata az év elején megvert férfi.
Az Utcajogász Egyesület álláspontja szerint a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, ezért az ellentétes az Alaptörvénnyel.
A rendőrök szerdán, a Nagyvárad téren vettek őrizetbe egy fedél nélküli férfit, ügyvédet is alig engedtek a közelébe.
Akaratától függetlenül hajléktalan, ezért nem lehet büntetni őt a másodfokú ítélet szerint. A felmentés nem elég, a civilek szerint az alaptörvény és a nemzetközi emberi jogi szabályok is sérülnek.
Több mint százezer ember nem tud megfelelő lakcímet létesíteni ma Magyarországon. Ezen belül több mint 60 ezernek nincs érvényes lakcíme, több mint 20 ezer ember csak úgynevezett települési szintű lakcímmel rendelkezik és több mint 6000 embernek csak tartózkodási címe van.