Szijjártóék teljes titokban vásároltak meg több értékes ingatlant Kassán

A Fidesz-frakció álláspontja szerint a járvány, a népvándorlás és a gazdasági kihívások mellett Magyarországon az is veszély, ha a múlt tér vissza.

A kormánypártok képviselőcsoportjainak kihelyezett debreceni ülése még tartott, amikor Kocsis Máté és Simicskó István frakcióvezetők rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak. Előbbi politikus azzal kezdte az eseményt, hogy emlékeztetett: a parlament kedden fogadta el a jövő évi költségvetést, ahogy fideszes körkben most nevezik, „az újraindítás költségvetését”. Mint azt a fideszes politikus elmondta, ez meghatározza a még péntek délután is tartó tanácskozást, amelyet szerda este Orbán Viktor miniszterelnök nyitott meg. Kocsis Máté beszámolt arról is, hogy a kormánypárti képviselők meghallgatták Kásler Miklós, az emberei erőforrások miniszterének és Pintér Sándor belügyminiszter „sikeres járványkezelésről” szóló beszámolóját. A frakcióülésen ugyancsak előadást tartott Novák Katalin családokért felelős tárcanélküli miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Utóbbi két kormánytag a társadalmi élet illetve a gazdasági élet újraindításáért felelős új operatív törzseket vezetik, és mint kiderült, a jövő feladatairól beszéltek.



„Azzal, hogy Európai országokhoz képest begy-másfél hónappal korábban lehetett újraindítani az életet, egy százalékos többletnövekedést jelent nálunk, aminek azért van jelentősége mert ezzel a jövő év elejére a járvány előtti időszakhoz képest 5,5 százalék fölé emelkedhet a GDP” – mondta Kocsis Máté, szerinte megalapozottan.

Hangsúlyozta, hogy csak ebben az esetben lehet szó azokról az intézkedésekről, amelyeket Orbán Viktor korábban már bejelentett

„így a munkát terhelő adók csökkentéséről, ami a gazdaság egészét tekintve, bérnövekedéshez vezet. Továbbá arról, hogy 200 ezer forintra emelhessék a minimálbért, és 260 ezer forint fölé a diplomás minimálbért”.

A fideszes frakcióvezető hangoztatta, hogy már az idén nyudíjprémiumot adnak a nyugdíjasoknak, így kompenzálva a növekvő inflációt, jövő februárban pedig második részletben folytatják a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítését.

„Az 5,5 százalék fölötti növekedés esetén vezetnék be a gyermeket nevelőknek a 2021-es családi adóvisszatérítést, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó alóli mentességét, illetve hogy a fegyveres testületekben szolgálók is megkaphatják jövő februárban előre a hathavi úgynevezett fegyverpénzüket” – sorolta a kormánypárti politikus a szerinte világon egyedülálló lépéseket.

Kocsis Máté – bejelentve, hogy a frakciók a rászorulók hitelmoratóriumának hosszabb távú fenntartását kérik a kormánytól – Magyarország és az itt élők megerősítését emelte ki a frakció munkájának fő irányaként, míg Simicskó István a családok védelmét és támogatását gondolja a legfőbb feladatnak. Bejelentették, hogy ezeket az irányokat bele is veszik majd a tervezett nemzeti konzultáció kérdéseinek sorába. Simicskó emellett a világ legnagyobb seregszemléjének nevezte a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszust, de a hazánkba látogató Ferenc pápa nevét ki sem ejtette a száján. A sajtótájékoztató végén Kocsis Máté elmondta, politikai helyzetértékelésükben a baloldalról is beszéltek, és ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, szóba került, hogy a járvány miatti gazdasági kihívásokon és a népvándorláson túl Gyurcsány Ferenc visszatérése is veszélyt jelent.

„Egy Gyurcsány Ferenc vezette baloldal 2022-ben nem kaphat többséget, mert a magyarok ismerik, ki ez az alak: politikai és gazdasági szempontból is bűnözőről beszélünk” – hangoztatta.

Kocsis Máté a debreceni sajtótájékoztatón megjelent újságírók kérdéseire válaszolva védelmébe vette a pedofilokat a homoszexuálisokkal összemosó, a parlamentben a héten elfogadott törvényt. Kifejtette:

„A gyermekek védelme a fontos, és a pedofil-ellenes törvény egy gyermekvédelmi törvény, szó sincs benne felnőttekről, csak 18 év alattiakról, és ez nagyon helyes!”

Kocsis szerint szomorú lenne ha az Európai Unió ez ellen fellépne , és őt az efféle fenyegetőzések döbbentették meg.

„A gyerekszobákban nincs helye semmilyen szexuális tartalomnak, ezt szülőként mondom” – tette hozzá.

Kiderült végül az is, hogy a Fidesz Orbán Viktorral együtt vallja: a migrációs nyomás nőni fog, a Fudan Egyetem megvalósítására létrehozott alapítvány pedig csak megtervezi a beruházást, amit 2022-végén mutatnak be. Népszavazás viszont csak azután lehet.