Bedurvul a nyár, érkezik az első hőhullám

Nem helyettesíthető tokenekként (NFT) értékesíti az elmúlt több mint négy évtized meghatározó történelmi eseményeiről készített beszámolóit a CNN amerikai hírtelevízió. Az 1980-ban alapított hírcsatorna történetében először nyitja meg archívumát azért, hogy lehetőséget adjon a gyűjtőknek a történelem egy darabjának megszerzésére – olvasható a CNN honlapján. A digitálisan gyűjthető Moments (Pillanatok) nevű tételek, amelyből június végétől hetente hatot tesznek közzé, a Vault by CNN-en lesznek elérhetők. A felhasználók meghatározó történelmi események, korai exkluzív tudósítások, elnökválasztások, űrutazások beszámolóit vásárolhatják meg. Ezeket a vault.cnn.com-on lévő profiljukon tudják majd tárolni, megnézni, továbbá lehetőség lesz rá, hogy fizikai formátumban is kitegyék akár egy könyvespolcra. A „Pillanatok” megvásárlásához nincs szükség kriptovalutára, bankkártyával is lehet fizetni. Minden NFT-nek van saját blockchain alapú digitális „pecsétje”, amely az eredetiségét és tulajdonosát igazolja. A nem helyettesíthető tokenek piacának népszerűsége 2021 februárjában és márciusában szinte felrobbant. Június 23-tól lehet licitálni a világháló eredeti forráskódjára, amelyet nem helyettesíthető tokenként bocsájt árverésre a Sotheby's. Az NFT a brit Tim Berners-Lee által írt forráskód mellett egy animációt, a brit informatikus egy levelét és az eredeti fájlokhoz kötődő teljes kód digitális plakátját tartalmazza. A fájlok 9555 sornyi kódot, köztük a Berners-Lee által kifejlesztett nyelvekre és protokollokra - HTML, HTTP, URL-k - vonatkozó információkat tartalmaznak. A június 30-ig tartó, This Changed Everything elnevezésű online aukción 1000 dollár (290 ezer forint) lesz a tétel kikiáltási ára.

Netszületés Berners-Lee a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) munkatársaként 1989 márciusában előterjesztést adott be főnökének az általa World Wide Webnek nevezett információkezelési rendszerről, amely a hipertext és az internet összeházasításával jön létre és lehetővé teszi a globális információmegosztást. Sendall a tanulmánytervre a „Vague, but exciting” (Bizonytalan, de izgalmas) megjegyzést írta, és hagyta a kutatót, hogy az intézetben folytatott fő munkája mellett tovább dolgozzon a projektjén. 1990-ben a fejlesztéshez csatlakozott Robert Cailliau francia kutató is, és létrehozták az első webböngészőt és webszervert. A világ első website-ja 1991. augusztus 6-án, a http://info.cern.ch címen vált elérhetővé, és a világháló koncepciójával, a böngészők használatával és a webszerver létrehozásával kapcsolatos információkat tartalmazta.



Március közepén csaknem 70 millió dollárért (20,7 milliárd forint) kelt el egy digitális műalkotás a Christie's árverésén, amelyen az aukciósház először adott el egy fizikai mivoltában nem létező műtárgyat. Mint megírtuk , Magyarországon néhány napja árvereztek először digitális műalkotást, Weiler Péter Kádár János segít apámnak beprogramozni az új színes tévénket című képet 75 ezer forintért vették meg a Kieselbach Galéria árverésén.

