Ebből mintegy kilencezren idősebbek voltak 65 évesnél.
Nyugat-Európa szerte kórházakban leállt légkondicionáló berendezések, túlhevült informatikai rendszerek, a hűtővíz hiánya miatt leállított atomreaktorok – és ezek csak az elmúlt napok hőséghullámainak látható jelei. Mögöttük komolyabb gondok bújnak meg.
A párizsi Parc des Buttes-Chaumont a rendkívüli hőhullámok idején a helyiek kulcsfontosságú menedékévé vált.
Az idei nyár már most is rekordközeli hőhullámokat hozott Európa számos országába: turisták keresnek menedéket az árnyékban, zsúfolásig telnek a strandok, miközben a városok egyre nehezebben viselik a tartós forróságot.
Az északi országokban hetek óta tart a példátlan hőhullám, 1961 óta ez a valaha mért leghosszabb forró periódus.
Már most jelentősen több ember életét követelték a hőhullámok, mint a tavalyi év azonos időszakában.
Sűrűsödő hőhullámokkal és Magyarországon korábban ismeretlen fertőző betegségekkel támad minket a klímaváltozás. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói egy nemzetközi projektben arra kerestek választ, hogyan kell felkészülnie az orvosoknak a globális felmelegedésre.
Néhol zápor és erős szél is lehet.
Közülük a legtöbb, 323 áldozat egyiptomi állampolgár volt.
Panaszkodunk a hőségre, de ha továbbra sem vesszük komolyan a globális felmelegedés elleni küzdelmet, akkor pár év múlva nosztalgiázva gondolhatunk vissza ezekre a „hűvös” nyarakra.
Ez azt jelzi, hogy a hőmérséklet már nem csak a veszélyeztetett csoportokra, hanem mindenkire kockázatot jelent.
Hétfőn nulla órától szerda éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére Müller Cecília országos tiszti főorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján.
Vasárnap főképp a keleti területeken jelentősen melegszik a levegő, a délkeleti tájakon 37 fok körüli csúcsértékek várhatók.
A kagylók sem úszták meg, őket nemes egyszerűséggel megfőzte a pokoli hőség.
Húszszorosára növekedett a nagy intenzitású események előfordulási valószínűsége az ember okozta éghajlatváltozás hatására.
20-szor gyakoribbá váltak a világtengerekben, amelynek oka az ember okozta klímaváltozás.
Három egymást követő napon a valaha mért legmagasabb maximum- és minimum-hőmérsékleteket jegyezték fel. A jelenség hosszú távon az egész ökoszisztémát károsíthatja.
Mintegy 400 melegrekord dőlt meg az északi féltekén a nyári hőhullámok idején – derítették ki amerikai kutatók az időjárási adatok globális elemzése alapján.
A világtengerek szintje folyamatosan emelkedik, a század végére várhatóan fél-egy méterrel lesz magasabb a vízszintjük.
A valaha mért legmelegebb július hónap volt a világon 2019 júliusa, amely páratlan hőhullámmal párosult Európában - jelentette be hétfőn a Copernicus európai kutatóintézet.
A rendszeres mérések kezdete óta a 2015 és 2018 közötti négy év volt világszerte a legmelegebb.
Az észak felé haladó forró levegő nem egyszerűen megdöntötte, hanem „darabokra zúzta” az európai melegrekordokat - mondta a Meteorológiai Világszervezetet (WMO) szóvivője, Clare Nullis.
A legnagyobb hőség Londonban és szélesebb térségében van, de Észak-Angliában és Skócia déli körzeteiben is 30 fok körüli hőmérsékleteket mérnek.
Háromnegyed kettőkor lépte át a 41 fokot a hőmérséklet - és még mindig melegszik a levegő.
Magyarország megúszhatja, itt csak kicsit lesz melegebb, mint a briteknél.
Brutális, 45 fokos forróság várható az ország déli területein, ilyen melegben a fizikai munka halálos rosszullétet okozhat.
Száraz idő várható, ami a több mint egy éve aszállyal sújtott északkeleti régiókban tovább fokozza az erdőtüzek veszélyét.