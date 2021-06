Homályos a határnyitás menete

A negyven fürdőzésre kijelölt partszakasszal rendelkező tóparti település közül 21-ben az idén nyáron már csak pénzért lehet mártózni. Egy év alatt nyolccal kevesebb lett a szabadstrand.

Egy négytagú család 2000 forintért juthat be az idén nyáron legolcsóbban egy balatoni fizetős strandra, a legdrágábban pedig az exkluzívként hirdetett, tihanyi Plage18-on lehet pihenni, ahová hétvégenként 20 ezerért nyer bebocsátást egy négyfős társaság. A negyven fürdőzésre kijelölt partszakasszal rendelkező tóparti település közül 21-ben az idén nyáron csak pénzért lehet mártózni, 11-ben egyaránt akadnak fizetős és ingyenes partszakaszok, s már csak nyolc olyan település akad, ahol sehol sem kell fizetni a strandolásért a csodalatosbalaton.hu gyűjtése szerint. Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonőszöd, Balatonszemes, Szántód és Zamárdi továbbra is a korlátlan ingyenességgel csábítja a vendégeket, az északi parton viszont csak az aprócska Örvényes döntött hasonlóképpen. – Rengetegen vannak, akiknek az a pénz is nagyon sokat számít, amit megspórolhatnak a strandbelépővel – indokolta a faluvezetés döntését Huszár Zoltán polgármester. – Nagyjából ötszázan férnek el a strandunkon, ha megfelelő az időjárás, rendre tele is van. A környékbeli települések 700-1000 forintos belépőivel számolva Örvényes egy jó nyáron 10-15 milliót zsebelhetne be a strandolóktól, ám a polgármester szerint éppen az ingyenesség az egyik vonzerejük. – A kétezres évek végéig Örvényesre akkor érkeztek meg a vendégek, amikor Keszthely felől Zánkáig, keleti irányból pedig Tihanyig feltelt a Balaton-part, vagyis nagyjából július közepére – magyarázta Huszár Zoltán. – Az elmúlt években viszont már nálunk is június közepével megkezdődik az igazi szezon. Mivel több a vendég, így a kurtaxából és más jellegű bevételekből nagyobb az önkormányzat haszna, vagyis mivel terjed a híre, hogy nálunk ingyenes a strandolás, évről-évre egyre többen jönnek. - Ezt hagyták ránk az elődeink, az emléküket és a hagyományainkat sértenénk, ha fizetőssé tennénk a fürdőzést a faluban – jelentette ki az öt strandját ingyenesen működtető Balatonfenyves polgármestere, Lombár Gábor. – Megtehetnénk, hogy a központi strandot fizetőssé tesszük, ugyanis megfelel minden előírásnak, de ez még most, a koronavírus-járvány alatt sem merült fel, pedig csak komoly kompromisszumok árán tudunk működik. Az ingyenesség amúgy nagy vonzerőt jelent nálunk is, amiből viszont csak akkor tud profitálni a település, ha a vállalkozók, akiknél anyagi szempontból is megjelenik a vendégtöbblet, normálisan befizetnek minden adót.

Az északi parton Örvényes mellett mindössze Tihanyban akad két szabadstrand – igaz, a félsziget mondhatja magáénak a legdrágább strandot is -, a tóparton összesen 19 településen 56 hivatalos, ingyenes helyen lehet fürdeni, ami nyolccal kevesebb, mint egy éve. Tavaly az MSZP népszavazást is akart az ügyben tiltakozásuk, de a Nemzeti Választási Bizottság elutasította a párt kezdeményezését. Ezután a szocialisták több, mint százezer támogató aláírást gyűjtöttek össze a szabadstrandok megmentéséért, nemrég pedig a Demokratikus Koalíció nevében Kálmán Olga, a párt képviselő-jelöltje jelentette be: ha jövőre nyer a választáson az ellenzék, ingyenessé tennék a balatoni strandokat. Jelenleg a tóparti települések 80 százalékában legalább egy helyen – természetesen a legjobb fekvésű, s normál szolgáltatást nyújtón – fizetni kell a strandolásért. Persze akadnak kivételek, a felkapott üdülőhelyek közül Zamárdiban és Balatonbogláron is megmaradt az ingyenesség, míg a legtöbb szabadstranddal rendelkező Balatonmáriafürdőn a nyolc helyszín közül hetet szabadon lehet használni. – Bőven több, mint tízmillió forintjába kerül a falunak a fenntartásuk, s ezt nem fedezi sem a központi strand bevétele, sem pedig a kurtaxa, pedig éppen ezekből kellene kigazdálkodnunk – mondta Galácz György polgármester. – Ha így nézem, minden szabadstrand ráfizetés az önkormányzatoknak, ha viszont azt veszem, hogy ahogyan Fenyvesnek, úgy nekünk is ez az egyik vonzerőnk, egyértelművé válik, nem is lesz több fizetős strand a településen. Így a nagy többség, aki úgy dönt, minket választ pihenőhelyének, tényleg szabadon élvezheti a Balatont, ahogyan régen is megtehették.