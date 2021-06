Napi vírus: 106 új fertőzött, meghalt 2 Covid-beteg

A miniszterelnök nem mer hátradőlni, azt mondja: van három millió potenciális betegünk.

Az oltások tekintetében van egy másfél-két hónapos előnyünk az uniós országokkal szemben, mert hamarabb szereztünk vakcinát. Az élet újraindításában is elöl járunk. Mindenki megkönnyebbült, engem kivéve, mert van három millió ember, aki nem oltotta be magát – közölte Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjúban. A miniszterelnök azt nyilatkozta a Kossuth Rádiónak, hogy a németek és a románok között állunk oltások tekintetében is. A kormányfő arra reagált, hogy a héten megkezdődött a 12-15 éve közöttiek oltása, a fiatalok Pfizert kapnak. A németek sorban állnak, mert nincs elég oltóanyag, a románok pedig a tervek szerint el fognak adni oltásokat. Orbán Viktor azt mondta, hogy most jól néznek ki a számok, bár a halálozási adatokat nézve egy ember is veszteség. Már kevesebben halnak meg, a kórházakon is kisebb a nyomás, de ez a vírus nem múlik el. „Van tehát három millió potenciális betegünk”, utalt a be nem oltott emberekre. Hangsúlyozta, hogy aki be van oltva, az a mostani tudásunk szerint a vírusvariánsok ellen is védett. A probléma az, hogy jönnek újabb és újabb variánsok. Most azt látni Nagy-Britanniában, hogy egyre több a beoltottak száma, mégis emelkedik a fertőzések száma. Kérte, hogy béküljünk ki azzal, hogy csak az oltás véd a betegség ellen. Nagy Katalin műsorvezető felvetette, hogy a Jobbik is megszavazta a pedofiltörvényt, amely ellen az Európia Bizottság elnöke is tiltakozott és melegellenesnek titulált. Orbán Viktor azt felelte, hogy a törvény a 18 év felettiekre nem vonatkozik, az a gyerekeket védi. Egyébként mindenki úgy él, ahogy akar, felnőtt emberek. De akik a mi gyerekeink, őket védeni kell, a törvény erről szól. „Ha a melegközösség tagjai tovább olvassák ezt a törvényt”, azt is látni fogják, hogy a gyermekeink szexuális nevelése kizárólag a szülőkre tartozik, ezt semmilyen intézmény nem veheti át. Arról beszélt, hogy az nem fordulhat elő, hogy a szülőnek van valamilyen elképzelése a gyerek neveléséről, és azt átveszi – ismételte meg a miniszterelnök. És mondandója ebben a formában értelmezhetetlen: semmilyen intézmény szervezet nem vette át soha szülőktől a gyerek nevelésének irányítását, kivéve, ha a szülő önként csatlakozott egy szervezethez, egy közösséghez, és annak normái szerint élt. (Pontosabban egy intézmény átvette a gyerekek nevelését: az állami gyermekvédelmi rendszer, ha úgy ítélte meg, hogy a gyerekek veszélyben vannak családjuknál.) Meg kell várni azt az életkort, amikor felnőttek leszünk, a 18 évet ki kell várni, és akkor a felnőtté vált gyerekek döntenek arról, hogy mit meg hogyan akarnak csinálni. Egy iskolának, az államnak a szülő jogait tiszteletben kell tartani, magyarázta rendületlenül a kormányfő. Nagy Katalin szerint Brüsszel majd talál olyan szempontot, ami alapján el tudja indítani a kötelezettségszegéi eljárást. Orbán Viktor szerint nem tud. Nemrég fogadta el a parlament a jövő évi költségvetést. Erről azt mondta a miniszterelnök, hogy ami a gazdaság rugalmasságát csökkenti, az rontja a versenyképességet. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország nemzeti érdeke, hogy ne fogadjon el külföldről ráerőltetett adóságmegoldásokat, mivel az adósság csökkenti az életszínvonalat. Persze szerinte jó lenne, ha többlet lenne a költségvetésben, és nem szorulnánk hitelre, de költségvetési hiány van. Arra a kormányfő nem tért ki, hogy a kabinet tudatosan tervezett butális hiánnyal (ami ellen már a Matolcsy György vezette jegybank is felemelte a szavát), hogy fussa a választási osztogatásokra, például a gyereket nevelő családoknak visszatérítendő, átlagosan 400 ezer forintnyi szja 500-600 milliárdos lyukat üt a büdzsén. Így nem csoda, hogy Orbán szerint az államadósság jelentősen nem csökken a következő években. Nagy Katalin aztán alákérdezett a kormányzat tervezett konzultációjának, és ennek kapcsán a miniszterelnök terjedelmesen kifejtette, hogy ugyan legyőztük a járványt, de ebből nem következik, hogy minden ugyanolyan lesz, a jövőben a biztonságot kell előtérbe helyezni, meg kell erősíteni az országot. "Ilyen helyzetben különösen fontos, hogy a megváltozott élet alapjait és néhány célját közösen jelöljük ki, hogy mik legyenek a pillérek. Ez vonatkozik a migrációra, a járvány elleni védekezésre és a gazdasági kérdésekre. „Ez izgalmas konzultáció lesz” – fűzte hozzá. Jövő héten is lesz miniszterelnöki csúcs Brüsszelben. Orbán Viktor közölte, hogy óriási mértékben megnőtt a migrációs nyomás, és felmerült, hogy vegyék át a tagországok az érkezőket a déli országoktól. Orbán hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig elutasította a Willkommen-kultúráját, azt, mintha örülnénk a migrációnak. Álláspontja szerint a migráció egy rossz dolog, azt sosem tekintettük áldásnak, „micsoda szép dolog, hogy az emberek csak úgy migrálnak a világban”. Az igaz, hogy néha megölik az embereket, meg felégetik a városaikat, olyankor el kell menekülni, ilyen van, de ilyenkor sem az a cél, hogy idehozzuk őket Európába. Hanem vissza kell vinni őket, ott kell konszolidálni az állapotokat, hogy mindenki haza mehessen oda, ahol született, mert ott tud igazán boldogulni. „Ez a mi felfogásunk, de az Európai Unió ebben nem ért egyet” – szögezte le. Kijelentette, hogy azért vállaltunk szerepet Afganisztánban is, mert magunkat védtük. Nem csak arról van szó hogy egy közös NATO-akcióban vettünk részt, emellett folyamatosan vizsgálják a magyar részvételt más országokban zajló akcióban is.