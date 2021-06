JátechTér néven új, interaktív videójáték-történeti kiállítás nyílt a város szívében

Egy különleges és hazánkban egyedülálló videójáték-történeti kiállítás nyitja meg kapuit június 19-én az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben.

A retro lakás hangulatát tükröző kiállításon jóízű nosztalgiával nézhetsz körbe, kuporodhatsz a kényelmes fotelekbe - igen, olyanokba, amik a te gyerekkorodban is ott álltak a nappalitokban -, és élvezheted ezt a határtalan időutazást - áll a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. felhívásában. Hozzáteszik, a gyerekek számára csupa izgalmat rejt a kiállítás, hiszen megismerkedhetnek a most divatos videójátékok gyökereivel, a fekete-fehér tévé előtti világgal, hogy milyen volt a piros gombos joystick-kal együtt magasra ugrani a fotelből. Az izgalmas technikatörténeti kalandozás során mindenki kipróbálhatja az ország egyik legnagyobb játékkonzol-gyűjteményét és az azokra megjelent legjelentősebb videójátékokat a hetvenes évektől egészen napjainkig. Többezer jól ismert klasszikus, megannyi különlegesség teszi teljessé a virtuális varázslatot: Atari, Videoton, Sinclair, Commodore, Amiga gépek, Sega, Nintendo, Sony, Dreamcast konzolok, árkád játékgépek, klasszikus és virtuális flipperek, valamint a legújabb digitális pinball játékok, Game & Watch, Game Gear, Game Boy kézi konzolok, no és az új generáció: Xbox, PlayStation 5 és gamer PC-k a kurrens kompetitív FPS-ekkel. A korszak szórakoztatóelektronikai berendezései is működőképes környezetben várják az időutazókat: lemezjátszók, videómagnók, filmvetítők, analóg fényképezőgépek, amik nem csupán retro díszek. "A JátechTérben a fiatalok játszva tanulhatnak, a közös játék mellett együtt kísérhetitek végig a játékok fejlődéstörténetét, így az élményekben gazdag program során az egész család új információkkal gazdagodhat" - áll a felhívásban.