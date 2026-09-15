Dokumentumfilmet készített Alex Gibney a világ leggazdagabb emberéről, amelyben Elon Muskot – legalábbis az első filmkritikák szerint – érzelmileg labilis embernek mutatja be, akit manapság jobbára már csak a hatalomszerzés motivál.
A gamerek és e-sportolók támogatására létrehozott DPK-nak tagja mások mellett Böröcz László I. kerületi polgármester és Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára is.
Zoltán 53 éves, két gyermek édesapja, elismert logisztikai szaktekintély, aki mérnökként tartja el családját. Még a barátai sem tudják róla, hogy öt éve építi virtuális városát az interneten Vakarék, a rettentő néven, olykor pénzt is költve gyémántokra, mert muszáj megvenni azt a csinos kis sövénylabirintust. Sok hasonló történetet ismer a pszichológiai tanácsadó is, aki szintén gamerként kezdte. Teljesítményszorongást, kiközösítést, magányt, stresszkezelési problémát lát, és olykor túlhasználatot, ami még nem addikció, de már ijesztők a jelek. Jól működő közösségeket és baráti, párkapcsolati egymásra találásokat is vetett már elé az élet. Az igazi.
Háborúsdi újracsomagolva.
Egy különleges és hazánkban egyedülálló videójáték-történeti kiállítás nyitja meg kapuit június 19-én az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben.
Az új szabályozás inkább elejét venni a bajnak, bár az erősen kérdéses, hogy eléri-e majd hatását.
Az 1980-as évek egyik népszerű videojátékáról neveztek el egy újonnan felfedezett ősi cápafajt. A Galagadon nordquistae az 1981-ben megjelent japán-amerikai játék, a Galaga után kapta a nevét, ugyanis az ősi ragadozó fogai a játékban szereplő űrhajókra emlékeztették a kutatókat - írta az MTI a BBC hírportálja alapján.
Donald Trump amerikai elnök jövő héten találkozik a videójáték ipar legnagyobb szereplőivel, hogy az erőszakos tartalmak visszaszorításáról tárgyaljon velük, írja az Entertainment Weekly.
A Magyar Közlöny 2017. november 10-i számából szerezhetett tudomást a közvélemény arról a határozatról, amely szerint a kormány 1.999.500 forinttal támogatja az Egymillióan a Magyarországi Esportért Egyesületet egy V4-es e-sportbajnokság és konferencia rendezésére. A Magyar Közlöny egy nappal későbbi számában azonban már nem kétmillió forintról, hanem annak ezerszereséről, csaknem kétmilliárdról volt szó. Ezzel egyidejűleg jelentette be Rétvári Bence, hogy a kormány a rákbetegek gyógyszertámogatási keretét éppen ekkora összeggel csökkenti - írják közleményükben a Liberálisok. Az Emmi cáfolja a párt állításait.
A videojátékoknak legtöbbször a negatív hatásairól hallani, pedig nemcsak számos készséget fejleszthetnek, hanem kulcsot is adhatnak az oktatás megreformálásához – állítja a Chio Mozdulj Gamer Mozgalom és a JátékosLét Kutatóközpont.
A videojátékok agyra gyakorolt hatásait kutatva kanadai kutatók felfedezték, hogy a játékosok a képernyőn navigálva az agy törzsdúcaiban található szürkeállomány egyik alkotórészére támaszkodnak, ami a szürkeállomány csökkenését idézheti elő.