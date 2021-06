Bognár György többé nem szakért az EB-meccseken

Ez is Eb, az is Eb. Előbb ukrán–észak-macedón Bukarestben, amelyet az UEFA fura urai manapság is összekevernek Budapesttel. Szegény Nikolovnak, akit néhány takarékliga-bolond ismerhet Fehérvárról, a talpa alatt fütyült a szél, azaz a hozzá gurított labda kiment az oldalvonalon túlra, majd a boldogtalan lőtt, taccs. Ellenben a belga–dán! Eleinte volt benne dán dinamit, ám aztán a belgák robbantottak. Lukaku megjátszotta De Bruyne-t, aki finoman megtolta a labdát, majd még finomabban keresztbe tette, és Thorgan Hazard mondott egy merci, Monsieur-t, miközben a kapuba passzolt. Azt hitte az ember, ez lesz a csúcspont. Ám jött még egy nagy szám, mint az újévi koncerten Bécsben. Megint Lukaku szólózott, aztán ment a tedd ide, tedd, oda a dán tizenhatosnál, végül De Bruyne tizenhétről, ballal mesésen bevágta a „rövidbe”. A Kék Duna keringő után a Radetzky-Marsch. S azt éreztem, ilyet már láttam. Kocsis Lajos adta így a labdát, fektetett hasonló módon, lőtt ekképpen. Ő is játszott Eb-n, méghozzá négyes döntőben, hetvenkettőben, s a legjobb nyolc között Bukarestben rúgott gólját nyugodtan meg lehet nézni felvételről. Passzol De Bruyne-éhez. A belgák a szünet után világfutballt produkáltak, ennél muszáj megállni, és szalutálni kell. A „másik” Eb-n Michel Platini nevét áldhatták. Nem azért, mert játékosként korszakos dirigens, a meglátás és a mesteri megoldások művésze volt, hanem azért, mert az UEFA elnökeként ő forszírozta az Eb-létszám 16-ról 24-re emelését. A nagy formátumú virtuózról alkotott képet persze árnyalja a korrupciós botrány, melynek következtében a hajdani labdazsonglőrt eltiltották minden futballal kapcsolatos tevékenységtől. (Amikor Platini vezényelte az UEFA-t, annak főtitkára Gianni Infantino, a FIFA jelenlegi elöljárója volt. Megnyugodhatunk tehát, jó kezekben van, szilárd morális alapokon áll a világ labdarúgása.) Ahogyan 2016-ban Wales, Izland vagy Magyarország, most éppen Észak-Macedónia került a pikszisbe. Nulla pontja kisebb meglepetés, mint az, hogy argentin bíró vezette a bukaresti meccset. Vagy az, hogy Európa bajnokságát egy arab légitársaság szponzorálja. Az öreg földrész repülőcégei eltolták, mint Cristiano Ronaldo az üdítőt.