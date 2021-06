Budapestre kerülhet az Eb-döntő, ha a britek nem enyhítenek

A rasszista, diszkriminatív megnyilvánulásoknak nincs helyük a labdarúgó-stadionok lelátóin, a FARE célja az UEFA-val közösen sportszerű légkör kialakítása.

Bécsben alakult meg 1999. februárban a Football Against Racism in Europe (FARE) nevű szervezet, amelynek célja a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások kiszorítása a labdarúgó-stadionok lelátóiról. A FARE az európai szövetség (UEFA) munkáját segíti a rasszizmus elleni harcban. Tagjai fotókkal, felvételekkel dokumentálják azokat a jelenségeket, melyek nem felelnek meg az UEFA előírásainak, de arról is tájékoztatják a kontinentális futballszervezetet, milyen megelőző intézkedések történtek a vállalhatatlan nézőtéri megnyilvánulások megelőzéséért. Jósa Bálint, a FARE elnökségének tagja a Népszavának elmondta, segítenek azoknak a kluboknak, sportági szervezeteknek is, amelyek erre nyitottak, és sikerült már komoly eredményeket elérniük. „Évek óta nagyon jó az együttműködésünk az FTC-vel, nem véletlen, hogy a ferencvárosiak két éve az Európa-liga csoportkörében, tavaly a Bajnokok Ligája főtábláján úgy játszották le a mérkőzéseiket, hogy a klubot nem marasztalták el a drukkereik viselkedése miatt, ez több éves komoly munka eredménye – mondta a FARE képviselője. - Az egyesület vezetése nyitott volt az együttműködésre és megfogadta a javaslatainkat. A szurkolói csoportok vezetőit is sikerült meggyőzni arról, hogy senkinek sem jó, ha a klubot folyamatosan büntetik. Megértették, hogy nem az a lényeg, szeretik-e az UEFA előírásait vagy éppen más országok állampolgárait, az a fontos, hogy például egy UEFA által szervezett mérkőzésen betartsák a szabályokat. Mára ott tartunk, hogy az FTC mérkőzései kockázati szempontból a korábbi lelátói botrányok miatti piros besorolásból indulva napjainkban már a legjobb, fehér minősítéssel rendelkeznek az UEFA-nál. A ferencvárosiak minden találkozójukra fehér pólókkal készülnek, és ezeket fölvetetik azokkal a drukkerekkel, akik olyan ábrát mutató felsőben érkeznek a stadionba, ami nem felel meg a szabályoknak, mert sértő másokra nézve. A másik állandó magyar résztvevő a nemzetközi porondon, a Fehérvár piros besorolású, az újoncként bemutatkozó magyar csapatok elsőre sárga jelet kapnak.” Nem mindenki volt nyitott a FARE javaslataira, Jósa Bálint hozzátette, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) illetékeseivel is többször egyeztettek, eddig nem sok sikerrel. „A magyar válogatott mérkőzései sajnos a legrosszabb, piros besorolásban vannak abból a szempontból, hogy mekkora a lelátói botrány valószínűsége 2012. augusztus 20. óta, amikor az Izrael elleni budapesti barátságos találkozón palesztin és iráni zászlók is láthatók voltak a lelátón. Az UEFA minden válogatott találkozó előtt kockázatelemzést készít, a magyar meccsek nagyon ritkán zajlottak le balhémentesen. Sajnos emiatt nem sikerül ebből piros a besorolásból kikerülni, amiben komoly felelőssége van az MLSZ-nek is, amely a kommunikációjában többször csúsztat. Azt nem tudjuk elérni a magyar szövetségnél, hogy a mérkőzéseken a műsorközlő figyelmeztesse a drukkereket, ha az UEFA előírásait megszegik a viselkedésükkel.” Jósa Bálint hangsúlyozta, szerinte az MLSZ az elhallgatás taktikáját választja ezeknél a szabályszegéseknél, ami hibás felfogás, mert az UEFA a FARE jelentése nélkül is pontosan tudja, milyen rendbontások történnek. „Az internet világában a közösségi oldalakon egy-egy mérkőzésről több száz óra felvétel is összegyűlik, ezek mind bizonyítják, ha volt valami oda nem illő a nézőtéren, ezeket nem lehet eltitkolni. Ha a műsorközlő ilyenkor figyelmeztetné a szurkolókat a sportszerű viselkedésre, akkor ez enyhítő körülmény lenne a vétségek elbírálásánál, a hallgatás ezzel szemben rontja az esélyeket az enyhébb büntetésre. A keddi magyar-portugál mérkőzésen kitett anti LMBTQ zászló képe megjelent az egyik olyan szélsőjobboldali magyar internetes portálon, amelyet rendszeresen monitoroz az UEFA, ettől kezdve ezt nem lehet letagadni. Az UEFA arról is értesül, mit tesz egy-egy klub vagy az MLSZ a meccsek előtt a sportszerű légkör kialakításáért a mérkőzéseken, mi ezen a téren sem állunk jól.” A FARE tagjai nem kapnak juttatást azért, hogy próbálnak segíteni egy-egy ország jobb megítélésének a nemzetközi futballban. Vannak sportszerűtlenségek, amik miatt önmagában nem indít eljárást az UEFA, de ezek súlyosbító körülmények lesznek, ha olyasmi is történik, ami ellentétes az előírásokkal. „Az ellenfél himnuszának kifütyülése sportszerűtlen, de csak ezért nem jár büntetés, azt sem szankcionálja az UEFA, ha a rasszizmus ellen tiltakozva letérdelő játékosokat kifütyülik, viszont az már büntetendő, ha a füttyszó mellé huhogás is társul. Akinek van priusza, annál a himnusz vagy kifütyülése is szigorúbb megítélés alá esik. Lehet szidni a játékvezetőt, ellenfelet, futballszervezetet a mocskos, hülye és hasonló kifejezésekkel, de tilos a megbélyegzés, a diszkrimináció és a kisebbségek (etnikai, vallási, szexuális, stb.) elleni, ezeket negatív színben feltüntető sportszerűtlen magatartás, ami az Alaptörvényben benne van, csak az UEFA ezt szigorúan is veszi a futball társadalomformáló ereje miatt. A szabályok világosak, érthetőek, a válogatott mérkőzésein is rend lehetne a lelátón, ha lenne erre fogadókészség az illetékesek részéről és elkezdődne itt is a szurkolói csoportok meggyőzése a szabályok betartásának fontosságáról.” Jósa Bálint azt mondta, az UEFA célja politika-, rasszizmus-, diszkriminációmentes hangulat a mérkőzéseken. Aki ebben nem működik együtt önként, azt büntetésekkel próbálja erre rávenni az európai szövetség. Lapunk megkereste az MLSZ-t, a szövetség reagálását változtatás nélkül közöljük: "A sport alapértéke az esélyegyenlőség, a játékostárs és az ellenfél tisztelete. A labdarúgás azért válhatott a világ legnépszerűbb sportjává, mert mindenkié. Az MLSZ "A gyűlölet nem pálya" kampány keretében harcol évek óta a gyűlölet minden formája ellen. A stadionba kizárólag a szervezők által jóváhagyott drapériák vihetőek be, jellemzően a résztvevő csapatokhoz tartozó molinók (a pályarendszabályban meghatározott méretben). A nem engedélyezett drapériákat a szervezők eltávolítják, mint ebben az esetben is! Az MLSZ álláspontja szerint a számára bemutatott, Jósa Bálintnak tulajdonított állítások több ponton valótlanok, eltúlzottak, elfogultak vagy tájékozatlanságon alapulnak" - írta a szövetség sajtóosztálya.

A fuck you mehet, a gay nem A „fuck you UEFA” rigmusért nem jár büntetés, a „gay UEFA” több ezer euróba kerülne. A „Nélküled” című dalt is be akarta tiltani az UEFA, mert a futballszervezet szerint az irredentizmust népszerűsíti, a FARE azonban elérte, hogy ez ne történjen meg, ahogy a Nagy-Magyarország zászló kihelyezését is engedélyezte végül az UEFA azzal a feltétellel, hogy nem társítják katonai uszítással vagy háborús ideológiával.