Hullámot vet a fizetősség a Balatonon

Elúszhatnak a NER oligarcháinak a kiváltságai a köztársaságpárti ellenzéki párt üdültetési és természetesvíz-használati tervei nyomán; petíciós pultoké lesz az idei nyár.

Utazási hozzájárulással és a természetes vizek mellett strandok ingyenes használatával honorálná az egészségügyi és szociális dolgozók – és együtt élő családtagjaik – elmúlt másfél évi áldozatos munkáját az MSZP. Emellett a párt javaslatot tesz a kormánynak arra is, hogy a fent említett dolgozók tízezer forintos utazási hozzájárulást is kapjanak. Ezt a kedvezményt a jövő évtől kiterjesztenék az egy főre jutó átlagkeresetet meg nem haladó jövedelmű családokra is. „Büszkén vállalva a közhelyesnek tűnő mondást, szeretnénk oda eljutni, hogy minden magyar eljuthasson a magyar tengerhez, és ne kerüljön egy vagyonba, hogy leteríthessék a törölközőjüket természetes vizeink partján” – mondta Molnár Zsolt, MSZP pártigazgatója tegnapi siófoki online sajtótájékoztatóján, amelyet stílszerűen, a régi szabadstrandos időkre emlékeztetve egy retró Zsiguli mellett tartott. A politikus szerint ha a Fidesz-kormányon múlik, akkor lassan eljutunk oda, hogy csak a kiváltságosok privilégiuma lesz a Balaton és a többi hazai természetes víz és környezetének az élvezete. Ezért az MSZP hónapok óta akciókat szervez, törvényjavaslatokat nyújt be a természetes tavak környezetét természetidegen beruházásokkal romboló NER-lendület megállítására. A Balatont már minden második, partszakasszal rendelkező településen csak átlag 600-1000 forintos belépő árán lehet megközelíteni. A siófoki nagy strandon egy négy tagú család kedvezményesen napi 4000 forintért foglalhat magának helyet. Ezért a szocialisták fő követelése továbbra is az, hogy a szabad vizek melletti strandokat ingyenesen lehessen használni. Az üzemeltető önkormányzatoknak, vállalkozások nak kompenzációt adnának a kieső bevételek miatt; várakozásaik szerint ez legfeljebb évi 5-8 milliárdos tétel lehet, ami meg sem közelíti egy futballstadion beruházási költségét. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) már tavaly ősszel elutasította az MSZP szabadstrandokkal kapcsolatos kérdéseit. A jogorvoslat a „veszélyhelyzeti határidő-játékok” miatt még odáig sem jutott el, hogy a Kúria dönthessen róla. A kormánypárti többség a törvényjavaslatuk tárgysorozatba vételét leszavazta. Az MSZP ezért a követelésük nyomatékosítására aláírásgyűjtést indít: a petíciót online is lehet támogatni, de a júliusi-augusztusi kitelepüléseken – a Balatonnál, a Velencei-tónál és a nagyobb vízparti üdülőhelyeken – az emberek személyesen is véleményt mondhatnak a kérdésben. „Természetesen bizakodva várjuk a Kúria döntését – mondta Molnár Zsolt. – De leginkább abban bízunk, hogy a jövő tavaszi kormányváltás új alapokra helyezi a nemzeti kincseink, természetes vizeink védelmét, beleértve az üdültetési programot is, és megszünteti a Fidesz kegyeltjeinek az érdekét mindenki másé elé helyező gyakorlatát” – utalt a pártigazgató az agárdi-gárdonyi, révfülöpi panamagyanús területfoglalási-beépítési ügyekre. A politikus elmondta: továbbra is lényegi követelésük a változtatási és építési tilalom már ettől az évtől a természetes vizek melletti területeken. „Nincs több lakópark, kempingek rovására épülő bevásárló- és szórakoztató-központ, mesterséges strand” – fogalmazott a képviselő. A szocialista párt végső soron egy új üdültetési programot kíván készíteni, amely újragondolja a természetes vizek melletti strandok használatát, az építési szabályzatokat, a családi közlekedési hozzájárulásokat.