Nincs mese, 50 millió vakcinával jön az EU-nak az AstraZeneca

A feketék másfél évszázada megtartják, Texasban több mint negyven éve munkaszüneti nap, de az Egyesült Államokban csak most lett nemzeti ünnep a rabszolga-felszabadítás évfordulója. Ráadásul az európai útjáról még éppen időben hazaérő Joe Biden elnök csütörtökön este aláírta az erről szóló törvényt, így pénteken a szövetségi hivatalok már zárva is maradtak – merthogy az új ünnep, június 19. idén éppen szombatra esik és ilyenkor ez a szokás. A törvényjavaslatot a szenátus egyhangúan, a képviselőház tizennégy republikánus ellenszavazattal támogatta. A fekete kultúrában Junteenth-nek, azaz nagyjából június tizenvalahányadikának hívott ünnep arra emlékezik, hogy Gordon Granger uniós tábornok csapatai élén 1865. június 19-én ért a texasi Galvestone-ba, ahol kihirdette a kongresszus által amúgy két évvel korábban meghozott törvényt a rabszolgák felszabadításáról. Így a környék rabszolgái voltak az utolsók, akik visszanyerték szabadságukat, velük szűnt meg az intézmény Egyesült Államokban. A csütörtöki aláírási ceremónia ovációval ünnepelt vendége egy 94 esztendős asszony, Opal Lee volt, aki előtt Biden elnök még féltérdre is ereszkedett. Gyerekként megélte, hogy családját Galvestone-ban a fehér csőcselék kiűzte frissen vásárolt házából. Öt éve, 89 évesen, Opal Lee gyalog ment a texasi Fort Worth-ből a 2240 kilométerre lévő Washingtonba, hogy kijárja az ünnep általánossá tételét. Útközben százezer támogató aláírást szeretett volna összegyűjteni, mire a fővárosba ért, másfél millió lett belőle. Most ő kapta meg azt a tollat, amellyel az elnök szentesítette a kezdeményezést. A törvény azonban csak a szövetségi intézményekre vonatkozik, az egyes államok továbbra is maguk dönthetik el, követik-e Texas példáját.