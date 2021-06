Egy hónapra teljesen lezárták a Nyugati pályaudvart

A vonatforgalom szünetel, de a MÁV-nak besegít a Volánbusz és a BKK is.

A MÁV június 19-től július 17-éig kiemelt karbantartásokat végez a Nyugati pályaudvari vágányhálózaton, annak teljes lezárásával: oda nem érkeznek és onnan nem is indulnak vonatok. A vasúttársaság által az utasok számára már korábban közzétett változások mellett a Volánbusz bevonásával további intézkedéseket hozott az utazások megkönnyítése érdekében. A Volánbusz az általa üzemeltetett több autóbuszvonal valamennyi járatán elfogadja a vasúti bérleteket a bérleten szereplő települések viszonylatában vagy részviszonylatában. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is közölte, hogy a pályaudvar karbantartásának idejére, június 18-án 23 órától július 18-án hajnali 1 óráig a BKK csatlakozó vonalain, meghatározott járatokon elfogadják a vasúti bérleteket és a nemzetközi jegyeket. Hozzátették, a BKK az utasforgalomtól függően a járatsűrítés szükségességét is vizsgálja. A Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest vasútállomás között a lezárás ideje alatt félóránként Volánbusz-pótlóbuszok közlekednek, elsősorban a Budapest-Veresegyház-Vác vonali vonatok és a szobi vonalon közlekedő, nemzetközi EuroCity járatok menetrendjéhez illeszkedve. A Rákosrendező vasútállomásnál a MOL Bubi kerékpárok is igénybe vehetők.