Kora délutántól 16 óráig teljes volt a káosz, mert az első hírek szerint a forgalom irányítója rosszul lett. Estére aztán kiderült, a szolgálattevő nagyon részeg volt, előállították és büntetőeljárás indult ellene. Az eset miatt a MÁV vezérigazgatója bocsánatot kért.
A vonatforgalom szünetel, de a MÁV-nak besegít a Volánbusz és a BKK is.
Szünetel a határátkelés a Záhony és Csap közötti magyar-ukrán határállomáson - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense péntek délután. Koraeste újraindult a forgalom.