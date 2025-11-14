Olyan részeg volt a vasutas a gödi állomáson, hogy órákra leállt a forgalom, csak estére állt helyre a menetrend

Kora délutántól 16 óráig teljes volt a káosz, mert az első hírek szerint a forgalom irányítója rosszul lett. Estére aztán kiderült, a szolgálattevő nagyon részeg volt, előállították és büntetőeljárás indult ellene. Az eset miatt a MÁV vezérigazgatója bocsánatot kért.