Nem sokat várt a DK a néhány napja még MSZP-s Szakács László indításával

A magyar miniszterelnök felrúgná az EU jelenlegi szervezetét, fegyverkezne, az Európai Parlamentbe pedig a jövőben a nemzetek delegálnák a tagokat. Célkeresztben Soros György és az amerikai demokraták is.

Európa utolsó, máig élő szabadságharcosai voltunk, és ma is azok vagyunk; az Európai Unió bajban van, és magától nem is fog megjavulni, átalakulni, és visszatérni a helyes útra, ezt nekünk kell megtennünk – jelentette ki Orbán Viktor szombaton, a Pesti Vigadóban. A miniszterelnök a „30 éve szabadon” címmel, a szovjet csapatok Magyarországról történt – 1991. június 19-én befejezett – kivonulására emlékezve tartott beszédet, a Szabadság napján, vagy ahogy a háttérben kivetítették: „A magyar függetlenség napján”.



„Az Európai Uniónak a magunkfajta szabadságharcosokra van szüksége” – hangoztatta.

A magyar kormányfő „téziseket” hirdetett, hét pontban vázolta, hogy miképpen is képzeli ezt a harcot, amely, ha szerinte nem sikerül, akkor vége lesz az Európai Uniónak.



1. Robogunk egy birodalmi jellegű EU felé, nemzetek helyett brüsszeli szuperállam épül. A brüsszeli birodalom építése valójában a demokrácia hiánya, mi pedig a nemzeti demokráciák demokráciáját akarjuk. Mi nemzeti demokraták állunk szemben a demokrácia brüsszeli ellenfeleivel.

2. Brüsszelt ma azok irányítják, akiknek az integráció öncél, ezért akarnak minden hagyományt, értéket felülíri, és támadják a természetes közösségeket, nemzeteket, régiókat, a keresztény-zsidó egyházakat és a családokat. A lehető legrövidebb időn belül ki kell törölni az unió alapszerződéséből a minél szorosabb együttműködésről szóló „ever closer union” kifejezést.

3. Brüsszel kiszervezte és kijátszotta a Soros-hálózatoknak és az amerikai demokratáknak az Európai Bizottság irányítását. Juncker elnök idején az Európai Bizottságot politikai testületté alakították. Jogállamisági jelentéseket készíttetnek a tagállamokban működő NGO-kon keresztül, amelyek az egész kontinensen Soros György hálózatához tartoznak, és ezek alapján minősítik és büntetik azokat, akik nem tetszenek nekik. Ez visszaélés a hatalommal!

4. Közös gazdasági siker nélkül az Európai Unió szét fog esni, s, ha kiderül, hogy a tagállamok külön-külön nagyobb gazdasági sikereket érnek el, akkor vége az Eunak, de Brüsszel csak kioktat, fenyeget, kényszerít, büntet, szétveri saját magát.

5. Veszélyes kihívások állna előttünk: járványok, migráció, pandémia. A siker feltétele az európai demokrácia helyreállítás, ezért új intézményt kell létrehozni a tagállamok alkotmánybíróságainak bevonásával.

6. Az Európai Parlament (EP) zsákutca, csak saját magát képviseli, ezért jelentősen növelni kell az nemzeti parlamentek szerepét, az EP-be az nemzeti parlamentek delegáljanak képviselőket!

7. Ceteum Censeo (egyébként azt javaslom): Szerbiát fel kell venni az EU-ba.

A kormányfő téziseinek ismertetése előtt figyelmeztette a Nyugatot:

„Mi kiharcoltuk a szabadságot, nyugati barátaink csak megörökölték. Harminc éve azt hittük, Európa a jövőnk, pedig mi vagyunk Európa jövője.”

Orbán Viktor leszögezte azt is, hogy szerinte a történelem tálcán kínálja a lehetőséget, nyíltan beszélhetünk a bajokról:



„Meg kell állítani az EU elszovjetesedését, Brüsszel elmoszkvásodását.”

Mindezen állításait közvéleménykutatási, felmérési adatokkal támasztotta alá, többek között a németeket bírálva, mondván, 2021 júniusában a németek 45 százaléka állította, hogy szabadon mondhatja el a véleményét, 44 százalék viszont azt, hogy nem, főleg ha az iszlámról, a bevándorlásról van szó. Szerinte Magyarországot és Lengyelországot Brüsszelben „ki akarják éheztetni”., mások szerint „beteg demokrácia vagyunk”. A miniszterelnök többször is megkérdezte:



„Mi történt Európával?”

Saját maga válaszolt is rá, ugyancsak adatokat sorolva, hogy szerinte mennyire lemaradt az unió pénzügyi, szabadalmi téren, s miközben az Egyesült Államok az elmúlt 30 évben 30 százalékkal, Kína 900 százalékkal növelte katonai kiadásait, az EU ott áll, ahol harminc éve. Ugyanakkor arra is utalt, hogy az adatai szerint az unió polgárainak csak negyede gondolja, hogy a következő nemzedék jobban él majd, min most, a többség rosszabbra számít, az euróval pedig csak Németország és Hollandia nyer, a többi veszít.