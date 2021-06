Mutatjuk az ötös lottó e heti nyerőszámait

A beadvány az Országgyűlés honlapján megtalálható.

Beadványomban megkérdezem az alapjogi biztost, él-e több fontos jogkörével itt és most - írja a Népszavához is eljuttatott közleményben Szél Bernadett. Egyrészt, a hatályba lépést követően meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán alkotmányos-e a jogszabály (nem lesz az), ekkor ő maga is Alkotmánybírósághoz fordulhat és kérheti a testületet, hogy utólagos normakontroll keretében ők maguk is mondják ki az alkotmányba ütközés tényét - sőt, az Alkotmánybíróságnál a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatát is kezdeményezheti. Az alapjogi biztos rendelkezik tehát ütőképes eszköztárral, képes érdemben lépni - és erre kérem őt magam is. Kulturált országban ilyen törvény a Ház közelébe sem kerülhet, a gyermekek egy csoportjának lehetetlen helyzetbe hozása pedig fel sem merülhet, hiszen ez súlyos kegyetlenség és egyben jogsértés is. Nekünk is vannak eszközeink, több is, mint gondolnánk, és nem habozunk használni! - írja Szél. A beadvány az Országgyűlés honlapján megtalálható.