A Pride nézői közé hajtott egy kisteherautó Floridában, egy ember meghalt

Brüsszel tehetetlennek bizonyulhat az új magyar pedofiltörvénnyel szemben.

Az LMBT-ellenes törvény kapcsán az újság elképzelhetőnek tartja, hogy az EU tehetetlennek bizonyul az új magyar jogszabállyal szemben. Részben, mivel nem sok muníciót kapott az ilyen ügyekhez a közösség jogrendje alapján, emellett óvatosságra intik a közelmúlt eseményei: a brit kilépés, a járvány, Putyin sorozatos provokatív lépései, továbbá hogy Kína immár versenytársként jelenik meg. Ez mind-mind arra ösztönzi Brüsszelt, hogy próbálja megőrizni az egységet. Ily módon azonban pont Orbán Viktor adhatja ki magát a keresztény erkölcs és a nemzeti identitás védőjének. A jobboldali szélsőség persze helyből úgy látja, hogy a nagy család, illetve a meleg kapcsolat ellentétpárjában az Isten és a sátán kibékíthetetlen viszálya csapódik le. De a homofób magyar szabályozás a gyerekeket veti be politikai célokra. Ennek bizonyítására az elemzés idézi a Magyar Nemzet közelmúltban napvilágot látott kommentárját, amelyből – freudi elszólásként éppen ez derül ki. Vagyis azt leplezi le akaratlanul, hogy az Orbán-féle illiberálisok eszközként használják fel a fiatalokat. A miniszterelnök kézlegyintéssel reagál a kritikára, mondván, hogy csak egyesek próbálják lejáratni az országot, de a baloldal mindössze azt bizonyítja vele, hogy ellenzi a szabadságot. (Nála a baloldalba beletartozik mindenki, aki elveti az illiberális demokráciát.) Ám a lényeg az, hogy a törvény teljesen önkényesen összemossa a pedofíliával a homoszexualitást, a transz neműséget és a biológiai nem megváltoztatását. További bonyodalom, hogy a magyar kormány és az újból nagyhatalmú katolikus egyház szűrni kívánja, milyen ismeretekhez juthatnak a gyerekek a nemi felvilágosítás során. Elvileg azzal a felkiáltással, hogy védeni kell őket a szexuális visszaélésektől, ám ez annyira hamis állítás, hogy éppen a fordítottja az igaz. Hiszen a legtöbbször a családon belül fordul elő nemi erőszak a kicsikkel szemben és az elkövetők jóformán kizárólag férfiak, így papok. Magyar diplomaták – ujjukat a szájukra téve elárulták, hogy Orbán, akit az újság Oroszország európai előretolt helyőrségének nevez, úgy véli: nagy változás következik be Európa hatalmi viszonyaiban, ha Merkel az ősszel lelép a színről. Mert ha Salvini és Le Pen fut be az olaszoknál, illetve a franciáknál, az teljesen átalakítja az erőteret az EU intézményeiben. Hát még ha Biden négy éve után kiderül, hogy hosszú távon a trumpizmusnak áll a zászló Amerikában. Akkor aztán megnézheti magát a liberális demokrácia!Varsóban sok ezren vettek részt a Pride felvonuláson, a járvány miatt két éve nem volt ekkora meleg megmozdulás Európában, noha mind a lengyel, mind a magyar kormány támadást indított a nemi kisebbségek ellen. A menet élén a liberális polgármester haladt, hogy kinyilvánítsa: támogatja az LMBT-közösséget. Amerre a tömeg elvonult, az erkélyekről szivárvány színű zászlókat engedtek le. Ugyanakkor nagy a félelem, hogy mit hoz a holnap a homoszexuálisok jogai szempontjából, hiszen Oroszország után Magyarország is erősen korlátozó törvényt vezetett be. A Fidesz úgy állítja be, hogy a pedofília ellen kíván küzdeni, ám jogvédő csoportok szerint ily módon csupán cinikus módon megbélyegzi a nemi kisebbségeket és hátrányos megkülönböztetést alkalmaz ellenük. Egyben igyekszik megakadályozni, hogy a fiatalság alapvető ismeretekhez jusson a nemi felvilágosodáshoz. A PiS is nagyon ebbe az irányba tart, nyomatja a konzervatív politikát és mind inkább ellenőrzése alá vonja a bíróságokat, valamint a sajtót. Az EU elítélte mindkét országot, mondván, hogy azok lebontják a demokráciát. A varsói fesztiválon az egyik neves aktivista magyar zászlót vitt, mert üzenni akart az uniónak, miután attól tart, hogy Magyarország után legközelebb náluk darálják be az LMBT-társadalmat. Egy lengyel püspök nemrégiben a szivárványos ragály veszélyére figyelmeztetett és több városban is határozatban utasították el az LMBT-ideológiát. Amit azután az unió azzal torolt meg, hogy visszatartotta a támogatások több ilyen település számára.„Magyarország, Orbán Viktor futball köztársasásga”. Ezzel a címmel ad körképet az újság a foci központú magyar politikáról, külön kiemelve, hogy a miniszterelnök a labdarúgás régi fényét próbálja visszaállítani, de a választott módszer a korrupciót táplálja. A kormányfő szenvedélye azt eredményezte, hogy semmi sem drága, amikor az egykori dicsőség visszaszerzéséről van szó. 10 év alatt kétmilliárd eurót fordítottak ilyen célokra a klubokon és stadionokon keresztül, a futball a hatalmasok ügye lett. Jól illusztrálja a viszonyokat Felcsút, ahol a Pancho Aréna általában üres a meccsek alatt, kivéve a VIP-lelátót, mert ott sürögnek-forognak a nagy emberek. A részükre fenntartott parkoló tele van luxuskocsikkal, a névre szóló helyeket néhány oligarchának tartják fenn. Olyanok szoktak arrafelé felbukkanni, mint Csányi Sándor, Garancsi István és Mészáros Lőrinc. Mindenki keresi Orbán társaságát, mert ilyenkor lehet a közelébe kerülni. A foci egyszerűen összehozza a hatalom képviselőit. Az első osztály 12 csapata közül 10-nek az élén a Fidesz vagy a rendszer valamelyik fontos embere áll. De ez a szám hamarosan 11-re nő, mert felkerült a Debrecen és ott, mit ad isten, a polgármester az elnök. Merényi Miklós a korrupcióellenes K-Monitortól azt mondja, hogy a finanszírozásra kitalált TAO-szisztéma a korrupció és az urambátyám-rendszer táptalaja. De még ennél is fontosabb, hogy erősíti a kapcsolatot a politika és a vállalkozások között. Az érintett cégek fele az építőiparban működik és nagy közmegrendeléseket kapott az utóbbi jó 10 évben. Ám az anyagi támogatás módja teljesen egyedülálló Európában. Az UEFA szerint két éve a klubok bevételének csaknem fele szponzori szerződésekből származott, 46 % érkezett a költségvetésből, és csak 5 % jött össze a televíziós jogokból, valamint a belépőkből. Egyetlen más uniós kormány sem fordít ennyi közpénzt a labdarúgásra, éspedig az olyan ágazatok rovására, mint az oktatás és az egészségügy. A pénzesőnek hála egymás után bújnak ki a földből a stadionok. A Puskás Aréna építése annyiba került, hogy annál csak 5 ilyen létesítmény készült el drágábban a földrészen. Erős a gyanú, hogy ebbe belejátszott a túlszámlázás, illetve a forint árfolyamának gyengülése, mindenesetre a tervezettnél 3-5-ször több pénzt vitt el. Egy olyan stadion, amelyet évente legfeljebb párszor használnak, mert a válogatott mérkőzésekre tartják fenn. Merényi szerint ezek az építmények, a Fradit leszámítva, csak a veszteséget termelik, jól jártak viszont a munkálatokban közreműködő cégek, amelyek egytől egyig a hatalom csókosai. Ugyanakkor a magyar futball eredményei nincsenek igazán arányban a féktelen költekezéssel, még ha Budapest a mostani EB házigazdása lehetett is.