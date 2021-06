Kellemetlen magyar ellenfélre számít a német válogatott rutinos tagja

A harmadik fordulóban, szerdán Münchenben játszik a német és a magyar csapat.

Thomas Müller, a német labdarúgó-válogatott rutinos tagja Portugália legyőzését követően már az Európa-bajnokság következő csoportellenfélre fókuszál, és a magyar csapatra kellemetlen ellenfélként tekint. A Bayern támadója szombaton végigjátszotta a 4-2-es német győzelemmel záruló müncheni összecsapást, amellyel kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy égetően nagy szükségük volt a három pontra, így ismét saját kezükbe került a sorsuk.

– Az összpontosításunkat azonban nem szabad elveszítenünk, Magyarország ellen nagyon kellemetlen játszani – mondta.

Joachim Löw, a németek – Eb után távozó – szövetségi kapitánya hangsúlyozta: jó néhány dolog szóba került náluk az elmúlt napokban, és a franciáktól az első meccsen elszenvedett vereség után keresték az egyensúlyukat. Hozzátette: tisztában voltak azzal, hogy még nagyobb sebességen kell majd játszaniuk a portugálokkal szemben, ha eredményesek akarnak lenni. – Kiválóan küzdöttünk, ami nagy lelkierővel párosult. Nagyon sok ígéretes támadást vezettünk egy erős ellenféllel szemben – értékelte a Portugália elleni győzelmet. A vesztes csapat edzője, Fernando Santos szerint jól, szervezetten kezdtek és támadásokat is vezettek, elsősorban kontrákból, amire készültek. – Németország jobb volt, de megálltuk a helyünket – emelte ki. Hozzátette: a második félidő elején, az ő szempontjukból még 1-2-es állásnál volt lehetőségük az egyenlítésre, és ha akkor eredményesek, talán a folytatás is másképp alakult volna. A németek a találkozó 51., majd 60. percében is gólt szereztek, amelyekkel 4-1-re elhúztak. Joao Moutinho, a portugálok középpályása szerint nem azt az eredményt érték el, amit szerettek volna, és időnként nem tudtak mit kezdeni a németek mezőnyfölényével. Hangsúlyozta: ellenfelük nagyszerű csapat volt, kiváló játékosokkal a soraiban, és olyan nyomást gyakoroltak rájuk, amelyet nem bírtak ki. – A pozitív dolgainkra kell azonban koncentrálnunk, nem estünk szét, képesek voltunk feljavulni, felzárkóztunk kétgólos különbségre, kapufánk is volt. Ezekre építve kell tovább dolgozunk – nyilatkozta. A csoport záróköre előtt a franciáknak 4, a németeknek és a portugáloknak 3-3, a magyaroknak 1 pontjuk van. A harmadik fordulóban, szerdán Münchenben két társrendező Németország és Magyarország találkozik, míg Budapesten a Puskás Arénában Portugália-Franciaország összecsapást rendeznek.