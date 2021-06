Németország-Portugália: 4-2

Az EURO2020 Labdarúgó Eb-szombati eredményei alapján még nyitott a továbbjutás kérdése az F csoportban.

A német válogatott egygólos hátrányból fordítva magabiztos, 4-2-es győzelmet aratott a portugál csapat felett szombaton a labdarúgó Európa-bajnokság magyar érdekeltségű F csoportjának második fordulójában, Münchenben. A hazaiak ezzel javítottak a franciáktól elszenvedett vereség után, a portugálok viszont nem tudták megszilárdítani pozíciójukat azt követően, hogy az első fordulóban legyőzték a magyarokat.t:München, 12 926 néző, v.: Anthony Taylor (angol) gólszerzők: Dias (35., öngól), Guerreiro (39., öngól), Havertz (51.), Gosens (60.), illetve Ronaldo (15.), Jota (67.) sárga lap: Havertz (66.), Ginter (77.): Neuer - Ginter, Hummels (Can, 63.), Rüdiger - Kimmich, Gündogan (Süle, 73.), Kroos, Gosens (Halstenberg, 62.) - Havertz (Goretzka, 73.), Gnabry (Sané, 87.), Müller: Rui Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho (R. Silva, 58.), Danilo - B. Silva (Sanches, a szünetben), Fernandes (Moutinho, 64.), Jota (A. Silva, 83.) - Ronaldo: 15. perc: első ellentámadásából gólt szerzett a portugál válogatott: Jota jól vette át a hosszú keresztlabdát a balösszekötő helyén kilépve, majd középre pöckölt Ronaldo elé, aki közelről nem hibázott (0-1) 35. perc: Gosens lőtte be balról, kapásból az átívelt labdát, középen Havertz robbant be, de végül nem az ő, hanem a menteni igyekvő Rúben Dias lábáról vágódott a kapuba a játékszer (1-1) 39. perc: a portugál 16-oson belül pattogott a labda ide-oda, majd az alapvonaltól, jobbról Kimmich passzolt középre, Guerreiro pedig a saját kapujába lőtt (2-1): 51. perc: Növelte előnyét a német csapat, Müllertől Gosens kapta a labdát, majd az ő beadását követően Havertz lőtt gólt (3-1) 60. perc: Kimmich ívelt át jobbról a túloldalra, Gosens pedig közelről fejelt a kapuba (4-1) 67. perc: Balról beívelt szabadrúgás után Ronaldo a hosszú oldalról, az alapvonalról kanalazta vissza a labdát, melyet Jota passzolt be közelről (4-2) Mint arról a Népszava beszámolt , az F csoport másik szombati mérkőzésén fieszta volt délután a Puskás Arénában, miután Magyarország pontot szerzett Franciaország ellen.: 1. Franciaország 2 1 1 - 2-1 4 pont 2. Németország 2 1 - 1 4-3 3 3. Portugália 2 1 - 1 5-4 3 4. MAGYARORSZÁG 2 - 1 1 1-4 1 Korábbi eredmények: 1. forduló: Portugália-MAGYARORSZÁG 3-0 (0-0) Franciaország-Németország 1-0 (1-0) Az F csoport további programja: 3. forduló: június 23.: Portugália-Franciaország, Budapest 21.00 június 23.: Németország-MAGYARORSZÁG, München 21.00 (