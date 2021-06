Eb-gondolat - Kleinheisler for President!

A magyar válogatott nem csupán egy ponttal többet szerzett, mint amit ezen az Eb-n remélni lehetett tőle, hanem ellenállt a hivatalban lévő világbajnoknak

Akciós rejtvénykönyv, 2021/10. szám. Friss. Megfejtés a 15. oldalon: „Dunai kettő már a félpályánál tart, és még nem fáradt el.” Nem lehet mondani, hogy az egekben jártunk labdarúgó-közhangulatilag. Ehhez képest 55 998 emberből több mint 50 ezer szombaton szétszedte örömében a Puskást. Pedig nem győzött a válogatott. Még az sem mondható, hogy győzelemmel felérő döntetlent ért el. Az Eb-n ez csak akkor lehetne igaz, ha egy diadalt követne az „iksz”, amellyel továbbjutna a csapat. Ettől még messze vagyunk, honfitársaink a „világcsoport” utolsó helyén állnak. De kétségkívül nagy szívvel küzdöttek, sőt – ha a favorit franciákat nem is – legyőzték önmagukat, akkor is vállvetve harcoltak, amikor a fáradtságtól már-már lépni sem tudtak. A meccs emberének választott Kleinheisler szinte támolyogva jött le a pályáról az aréna kemencéjében. Ám a kollektíva kivívta az 1-1-et, és boldoggá tette mindenekelőtt azokat, akiknek nevében ezt olvastam a 444.hu portálon: „Nekünk, akik korunk miatt 1986 után kezdhettünk el csak érdemben focit nézni, aligha volt még nagyobb válogatott-élményünk.” Tényleg nem semmi, hogy Kleinheisler a meccs embere, a Le Monde meg arról panaszkodik: „A Benzema, Griezmann, Mbappé trió továbbra is keresi önmagát”. A Le Figaro is azt írta: „A kékeket sakkban tartották Budapesten.” A magyar válogatott nem csupán egy ponttal többet szerzett, mint amit ezen az Eb-n remélni lehetett tőle, hanem ellenállt a hivatalban lévő világbajnoknak. A rejtvénykönyv következő számában talán már az lesz a poén, hogy „Virágzik a nyári Fiola”, bár azon a fejtés közben csodálkoztam, hogy Dunai II-vel viccelődnek. Ő ugyanis a legjobb négy közé jutott a válogatottal az 1972-es Eb-n. Megjegyzem, ötven éve, a selejtezőcsoportban szintén 1:1 volt a franciákkal Pesten. A Nemzeti Sport vasárnap azt jelentette: „Megvan a csodapont!” A Népsport szalagcíme fél évszázada az volt: „Csak fél siker született.” Egy hónappal később pedig lemondott Hoffer József szövetségi kapitány. Most, ha Münchenben sem esik el a csapat, Rossi nyomán átírják a k betűt c-re, a hosszú ó-t rövidre a belvárosi Markó utca tábláján.