Párbeszéd-sorozatot indít az MSZP az EU jövőjéről

Ujhelyi István EP-képviselő szerint bár Magyarországnak csak Európában van jövője, az Unió működését egyértelműen meg kell reformálni, ennek részleteiről és irányairól pedig meg kell kérdezni az embereket.

Orbán Viktor politikája zsákutca Európában – ezt Ujhelyi István szocialista EP-képviselő jelentette ki a Tüttő Kata főpolgármester-helyettessel közösen tartott vasárnapi online sajtótájékoztatóján. Ujhelyi az Európai Unió jövőjéről szóló uniós program-sorozat hétvégi megnyitója kapcsán azt mondta, hogy míg a Fidesz kifelé viszi Magyarországot az európai közösségből, addig a demokratikus ellenzék értékrendje szerint hazánknak csak Európában van jövője. Hozzátette, hogy ugyanakkor az Unió működését egyértelműen meg kell reformálni, ennek részleteiről és irányairól pedig meg kell kérdezni az embereket. Az EP-képviselő bejelentette, hogy a Magyar Szocialista Párt a következő hónapokban párbeszéd-sorozatot indít civilek, érdekképviseleti- és szakszervezetek, valamint a polgárok bevonásával.

Eszerint minden hónapban egy adott szakterület átfogó vitáját tartják meg, főként online felületen. A politikus úgy véli, hogy a jelenlegi Fidesz-kormány európai politikája csak az „uralkodó kleptokrácia” kicsinyes hatalmi érdekeit szolgálja. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, aki az Európai Unió Régiók Bizottságának szocialista tagjaként vett részt az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia-sorozat nyitóeseményén Strasbourgban. A sajtótájékoztatón többek között arról beszélt, hogy a most elindult európai programsorozat célja minél több embert bevonni az Unió átalakításába. Ehhez létrehoztak egy magyar nyelven is elérhető online felületet, de számos esemény is segíti majd a párbeszédet. – Az a reményünk, hogy ezen viták és beszélgetések alapján fogjuk tudni kijelölni azt, hogy hol kell a jövőben több és hol kevesebb Európa. Olyan Európai Uniót akarunk, amely jobban megfelel annak, ami ma vagyunk és amit ma látunk a világban – jelentette ki Tüttő Kata. A párbeszéd-sorozatot az MSZP közösségi oldalain lehet majd követni, az Európai Bizottság által létrehozott online konzultációs felületet pedig az alábbi linken lehet elérni: https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_hu