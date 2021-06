Vízhiány van Pécel több pontján

Éppen a kánikulában küzd vele a város.

Pécelen egy vihartól meghibásodott a város vízellátását biztosító kutak közül kettő, ezért a hét elején vízkorlátozást kellett elrendelni a településen – írja az Index . A lap értesülései szerint egyre nagyobb a feszültség a városban. Horváth Tibor polgármester közösségi oldalán szombaton azt írta, hogy a város több részén is víznyomáscsökkenés tapasztalható, de a Csatári-lakóparkban a legrosszabb a helyzet, ott teljes vízhiány volt. Így vannak, akik a kánikulában víz nélkül kénytelenek boldogulni. A polgármester közölte azt is, hogy Szűcs Lajos országgyűlési képviselőtől és a katasztrófavédelem munkatársaitól is segítséget kért. A vízhiány enyhítésére délután a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. lajtoskocsin biztosított vizet, a Pécel Üzemeltető Kft. dolgozói pedig ásványvizet osztottak az érintett városrész lakóinak. Horváth Tibor vasárnap délelőtt pedig arról számolt be, hogy éjszaka feltöltődtek a tározók, és reggel minden háztartásnak jutott víz. Ez nem tartott azonban sokáig, mert néhány óra elteltével ismét vízhiány lépett fel a város több részén.