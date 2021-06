Korántsincs vége a vírus elleni háborúnak

Nagy-Britanniában az indiai mutáns nagyon gyorsan kiszorította a brit variánst, és nem sok esély van arra, hogy ezt Magyarország megússza.

Hiába látszik nálunk visszaszorulni a járvány, a veszély nem múlt el – mondta lapunknak Falus Ferenc, egykori országos tiszti főorvos. - Nagy-Britanniában az indiai mutáns nagyon gyorsan kiszorította a brit variánst, és nem sok esély van arra, hogy ezt Magyarország megússza. Az angoloknál zajló járvány is igazolta, hogy a delta variáns rövidebb idő alatt jóval több embert betegíthet meg, mint az eredeti vuhani Covid-vírus. A gyerekeknél gyakoribb és súlyosabb tüneteket okoz mint a korábbi változatok. Ezért most az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük a gyerekek megfertőződését. S miután az indiai variáns tünetei kezdetben nátha-szerűek és nem jellemző az íz- és szagérzés elvesztése, azt a veszélyt hordozza, hogy akik megbetegszenek, nem feltétlen gondolnak arra, hogy koronavírusosak.

Ezért ismét minél nagyobb számban kellene teszteket végezni és kontaktus-kutatással is akadályozni az újabb járványhullám kialakulását.

Az egykori tiszti főorvos hozzátette: azoknak, akik oltva vannak, van valamilyen védettségük az új vírus ellen. Ugyanakkor a kormánynak van teendője, különösen azok érdekében, akik Sinopharm oltást kaptak. Mintegy 500 ezer adag vakcinát főként az idősek körében használtak fel, s 20-30 százaléknál is magasabb az oltásra nem reagálók aránya. Ez olyan magas arány, hogy nem is érdemes a Sinopharmot kapókat tesztelgetni, egyszerűen mindenkit újra kellene oltani. Így kísérelhetnék meg javítani azt a szakmai hibát, hogy ezt a vakcinát minden tanács ellenére főleg az időseknél kezdték el alkalmazni. Van arra adat, hogy azokban az országokban, ahol az idősebbek a Sinopharmra kaptak egy Pfizert, kialakult a védettség. Érdemes figyelni a szerb adatokra is, ahol egy harmadik Sinopharmot kaptak a 60 év felettiek, és az esetek nagy százalékában szintén lett immunválasz – mondta végül Falus Ferenc.