Kötelező a maszk, de senki sem viseli

A budapesti Eb-mérkőzésekre az érvényes belépő mellett minden magyar állampolgárságú nézőnek karszalaggal kell rendelkeznie.

A hét végén ismét teltházas labdarúgó-mérkőzés volt - egyedüliként itt Európában - a Puskás Arénában, ezúttal Franciaország ellen, és az elkövetkező napokban még több ilyen esemény lesz a stadionban. A budapesti Eb-mérkőzésekre az érvényes belépő mellett minden magyar állampolgárságú nézőnek karszalaggal kell rendelkeznie, amiket három fővárosi helyszínen - Groupama Aréna, Papp László Sportaréna, Városliget, szurkolói zóna - lehet átvenni a meccs napján vagy egy nappal korábban (a külföldi nézőknek negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk a bejáratnál).

A karszalagot az érvényes védettségi kártyával rendelkezők kapják meg.

A korábbi, portugálok elleni mérkőzés előtt a védettségi kártyák aktivitását még nem ellenőrizték (erről lapunkban is írtunk), másodszor, a franciákkal vívott mérkőzést megelőzően ezt már megtették. A rendszer azt is jelezte, hogy valaki az oltásoknak köszönhetően védett vagy azért, mert átesett a koronavírus-fertőzésen. Ez lassította az ügyintézést, viszont növelte annak az esélyét, hogy nem ült fel a lelátóra olyan nagykorú néző, aki nem védett. A 18 éven aluliaknál ezt nem lehet tudni, az ő esetükben az volt az egyetlen feltétel, hogy legyen velük nagykorú kísérő, nekik nem kell karszalagot kiváltaniuk, esetükben reménykedni lehet abban, hogy valóban egészségesen voltak kint a mérkőzéseken.

A belépőkhöz mindenki sorsolás útján jutott hozzá, érdekes módon az ultracsoportok drukkereit egymás mellé sorsolták ki a budapesti mérkőzésekre, mindenki a kapu mögé kapott besorolást.