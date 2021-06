Rasszista magyar megnyilvánulások miatt vizsgálatot indított az UEFA

Max Verstappen másfél körrel a leintés előtt előzte meg Lewis Hamiltont, s nyerte meg a Francia Nagydíjat. A holland 12 pontra növelte az előnyét.

A korábbi években Le Castelle a Mercedes egyik kedvenc pályája volt, a legutóbbi két Francia Nagydíjon Lewis Hamilton indulhatott a pole pozícióból, majd magát a futamot is megnyerte. Idénre aztán változtak az erőviszonyok, a pontversenyben vezető Max Verstappen (Red Bull) bizonyult a legjobbnak a szombati időmérőn, ráadásul több mint két és fél tizeddel bizonyult gyorsabbnak Hamiltonnál. A vasárnapi versenyen a rajt után Vestappen megtartotta vezető pozícióját, ám még az első körben hibázott, lesodródott a pályáról, így Hamilton állt az élre, Verstappent pedig Valtteri Bottas (Mercedes) és Sergio Pérez (Red Bull) követte. A 15. körben kezdődött a kerékcserék sora, elsőként Chalres Leclerc (Ferrari) járt a bokszutcában, majd érkezett Daniel Ricciardo is, mindketten sok pozíciót nyertek ezzel. A 18. körben Bottas is érkezett a harmadik helyről, erre reagált a Red Bull Verstappennel, aki visszajött a finn elé. Újabb egy körrel később Hamilton is a bokszban járt, ő viszont a holland mögé tért vissza a futamba. Átmenetileg Pérez vezette ekkor a versenyt. Verstappen és Bottas között is csak másfél másodperc volt a különbség, a két Mercedes támadó közelségben követte a hollandot. A 24. kör végén állt ki az élről Pérez, 18 másodperc hátránnyal tért vissza a negyedik helyre a pályára. Hamilton igyekezett egy másodpercen belül maradni, egy idő után Bottas viszont elkezdett lemaradni. A 33. körben Verstappen ismét kiállt kereket cserélni, nem akarta megvárni, hogy Hamilton elé vágjon. A Mercedes ezután arról kérdezte Hamiltont, kibírja-e a végéig ezeken az abroncsokon, a hétszeres világbajnok nem adott egyértelmű választ. A 35. körben Pérez elengedte Verstappent, akinek ekkor mindössze 13 másodperc volt a hátránya Hamiltonhoz képest. A Mercedesnél eközben eldőlt, kint maradnak. Verstappen a 43. körben érte utol Bottast, akin gyorsan át is hámozta magát. A hollandnak ekkor öt másodperc volt a hátránya Hamitonnal szemben. Miközben Bottas amiatt háborgott a csapatának, hogy kétszer szeretett volna kereket cserélni, Pérez is utolérte. A 49. percben a mexikói feljött a harmadik helyre, három körrel a vége előtt pedig Verstappen felzárkózott Hamiltonra, akit nagyon simán meg is előzött. „A verseny eleje elég nehéz volt, a szél sokat zavart. Elveszettem az autó hátulját, próbáltam korrigálni, de csak úszott tovább – tekintett vissza az első körre a futamgyőztes holland, aki a leggyorsabb körért járó egy pontot is megszerezte. – Az első bokszkiállás után nagyon keményen támadtak, úgy döntöttünk, hogy még egyszer kiállunk, végül kifizetődött ez a taktika” – tette hozzá Vestappen, akinek ez volt az idei harmadik és pályafutása 13. futamgyőzelme, az összetettben pedig 12 pontra nőtt az előnye. „Max nagyszerű munkát végzett, jobb volt az autójuk – fogalmazott a második Hamilton. – A végére elfogytak az abroncsaim, de nagyon jó verseny volt. Jó csatákat vívunk, most főleg az egyenesekben veszítettünk tempót. Nagyon meglepődtem, hogy az első abroncsok ilyen hamar elkoptak. Max állt ki előbb, ezután az egyetlen stratégiai lehetőség az volt, hogy én kint maradtam” – folytatta. „Az volt a fontos, hogy tartsam a lépést az előttem lévőkkel, az elején a szél miatt szinte vezethetetlen volt az autóm. Aztán megtaláltam a ritmust, meg tudtam nyújtani az első etapom, ez a végén kifizetődött. Örülök, hogy Max győzött és fontos pontokat szereztünk” – összegzett Pérez, aki mögött Bottas, majd a McLaren duója ért be Lando Norris és Daniel Ricciardo sorrendben. A hetedik Pierre Gasly (Alpha Tauri), a nyolcadik Fernando Alonso (Alpine) lett, az utolsó két pontszerző pozícióban pedig az Aston Martin kettőse zárt, Sebastian Vettelt Lance Stroll követte. A két Ferrari ezúttal pontot sem szerzett. A vb egy hét múlva Ausztriában folytatódik.