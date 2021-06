Szabad szemmel: Brüsszel kiakadt, hogy Orbán ugyanazt tenné az EU-val, mint a magyar sajtóval

Az európai közösség most ébredt rá, hogy a magyar miniszterelnök saját modelljét exportálná az Unióba.

Éles elutasításba ütközött Orbán Viktor azzal a kijelentésével, hogy meg kell nyesegetni az Európai Parlament jogkörét és inkább a nemzeti törvényhozásokat kell helyzetbe hozni. Sassoli, az Európai Parlament elnöke úgy reagált , hogy ilyen csak annak jut az eszébe, aki nem tartja semmire sem a demokráciát. A korábbi belga kormányfő, Verhofstadt szerint Orbán ugyanúgy meg akarja kötni Strasbourg kezét, mint ahogyan azt az Országgyűléssel, a szabad sajtóval, az igazságszolgáltatással, a civil szférával, a tudománnyal és az oktatással, továbbá sok mással is tette. A jelek egyértelműek, ám ez az út a putyini diktatúrához vezet, állapította meg a politikus, aki a jövő Európájáról kezdett konferencia elnöke. A jelentés emlékeztet arra, hogy a magyar politikus rendszeresen kirohan az EU ellen és ezen belül kedvenc célpontot jelentenek számára az európai törvényhozók. A legutóbbi magyar jogszabályt azonban már von der Leyen is elítélte, pedig ő nemigen szokta megdorgálni a budapesti kormányt. Bejelentette, hogy a Bizottság megvizsgálja, nem sérti-e a közösségi jogot a törvény.

A magyar kormányfő számára a menekültek, majd a romák után most az LMBT-közösség jelenti a célpontot , miután újjá akarja választatni magát. Emberi jogi aktivisták azonban attól félnek, hogy egyre jobban elharapózik a gyűlölet. Egyébiránt a választások előtt megszokottak az olyan provokációk, mint a vadonatúj homofób törvény. Három éve például a Stop Soros volt napirenden. Az új jogszabálynak is megvan a maga politikai rendeltetése: leginkább az, hogy megossza az ellenzéket – mondja Hegedűs Dániel, a Német Marshall Alapítvány szakértője. És mivel a Jobbik beállt a javaslat mögé, már látszanak az első repedések az ellenzéki összefogáson. Az elemző szerint további cél, hogy elterelje a figyelmet a Fudan Egyetem építéséről, hiszen a létesítmény a tervezett magyar diákvárostól veszi el a helyet. Ám választástaktikai megfontolásokon túl ideológiai szempontokat is tetten lehet érni, jegyzi meg Hegedűs, hiszen értékviszály, világnézeti különbség áll fenn a magyar kormány és az EU között. Orbán úgy állíthatja be, hogy az országot védi Brüsszellel szemben. Ezzel együtt figyelemre méltó, hogy az Ipsos legutóbbi felméréséből az derült ki: a magyar lakosság egyáltalán nem olyan elutasító a nemi kisebbségekkel szemben, ahogy az feltételezni lehetne. 62 százaléka azt mondta, hogy az egynemű párok épp olyan jól fel tudják nevelni a gyerekeket, mint az apából és anyából álló családok. Márpedig ha ez így van, akkor a Fidesz aligha tud határozatlan szavazókat megnyerni magának a törvénnyel – hangsúlyozza Hegedűs. Ám ezzel együtt az új szabályozás még jobban megbélyegezheti az LMBT-embereket, miután a hatalom megpróbálja őket bűnbakként felhasználni.

Karácsony Gergely azt ígéri , hogy győzelme esetén alapvető változás következik meg a magyar politikában: erősödni fog a jogállam, ugyanakkor fenntartja kritikus álláspontot a migráció ügyében. A polgármester, akinek a lap szerint jó esélyei vannak Orbán Viktorral szemben, kifejtette, hogy az új vezetés nem szabotálja majd az európai politikát, visszatér az EU-barát országok körébe. Szólt arról is, hogy a Fidesz jelenleg a trójai faló szerepét tölti be a kínai érdekek szolgálatában, de ez is másként lesz. Azt sem szabad megengedni ugyanakkor, hogy Magyarország Pekingtől függjön, pl. az orvosi berendezések és technológia piacán. Kitért arra, hogy a menedékkérők közül aki védelemre szorul, az megkapja. Ám mint mondta, az országnak a legtöbb gazdasági migránsra nincs szüksége, mert azok vetélytársat jelentenek a hazai munkaerő számára. Ez pedig nem viszi előbbre a magyar gazdaságot.

A szlovénok nem akarják elfogadni országuk orbanizálódását, egyre nagyobb a civil ellenállás, miután a miniszterelnök mind inkább tekintélyelvű lépésekre ragadtatja magát. Minden pénteken tüntetnek Ljubljanában a jobboldali-populista Jansa miniszterelnök ellen, de hogy a társadalom ennyire megosztott, abban nincs semmi új, nagyjából a 2. világháborúig nyúlik vissza. Csakhogy a miniszterelnök Trumphoz méltóan szokott kirohanni a sajtó ellen. A járvány kapcsán meghozott intézkedések közül jó párat nem lehet szakmai szempontokkal megindokolni. Azon kívül jelentős személycserék voltak több közintézmény, illetve állami vállalat élén. Az Alkotmánybíróság és a Számvevőszék több tagja is arról számolt be: erősödik a nyomás a két testületre. Úgy hogy sokan már úgy vélik: orbáni viszonyok alakulnak ki az országban, amely pedig egykor mintadiáknak számított az EU-ban. Jansa számára kedvelt ellenségképet jelent a civil mozgalom és állítólagos támogatója, Soros. A hatóságok sorra vetik ki a bírságokat az aktivistákra, de olyanokra is, akik egyszerű polgárok, csak hangot adnak annak, hogy nem szeretik a fennálló hatalmat. A kormányfő külön hadjáratot folytat a média ellen, de hát a politikus mindenkit ellenségnek tekint, aki nem egyértelműen őt támogatja. A Távirati Iroda állami támogatását le is állította, így az most közadakozásból tartja fenn magát. Legkésőbb egy év múlva választások lesznek és a legtöbb elemző szerint Jansa aligha tud újrázni. Már így is kisebbségben van. Egy szlovén újságíró szerint aligha kétséges, hogy leváltják, a kérdés azonban az, addig mekkora károkat okoz.