Távozik a Pesti Srácoktól Jurák Kata, félti a tényfeltáró újságírás hitelességét

Az nem tetszett neki, hogy Pesti Srácok az egyik cikkében összemosta a pedofil papok ügyeit a NER melegpartikra járó sztárplébánosáéval. Először úgy tűnt, a Bese-ügy miatt távozik, később derült ki, hogy már egy hete felmondott. Huth Gergely leleplezte magát.