Szijjártó Péter repes az örömtől, történelmi jelentőségűnek tartja a közel keleti ország álláshalmozó vezetőjének az útját, aki több mint tíz éve vezette be a saríát, de nyilvános és durva kivégzésektől a felháborodás miatt végül eltekintettek.
Benjamin Dousa svéd kereskedelmi miniszter egy panelbeszélgetésen arról beszélt, hogy tárt karokkal fogadnának akár 40 ezer meleg magyar bevándorlót is.
A rendőrség keményen fellép fel azokkal a melegeket érő gyűlöletbűnözéssel és azokkal szemben is, akik összemossák a pedofíliát a homoszexualitással.
Az önazonosság iránti igénye erősebb a halálfélelménél – mondta egyszer.
A Háttér Társaság szerint a gyámhatóság a megismételt eljárásban szinte kizárólag azokat az érveket hozta fel, amelyekről néhány hónapja a bíróság már kimondta, hogy jogellenesek.
Az nem tetszett neki, hogy Pesti Srácok az egyik cikkében összemosta a pedofil papok ügyeit a NER melegpartikra járó sztárplébánosáéval. Először úgy tűnt, a Bese-ügy miatt távozik, később derült ki, hogy már egy hete felmondott. Huth Gergely leleplezte magát.
Senkit nem akart megbántani - szögezte le a katolikus egyházfő.
A városi katolikusok úgy vélik, hogy a Vatikán a meleg párok megáldásával a gazdag nyugati országok diktálta divatot követi, nyit a fiatalok felé. A megszólítottak többsége kényszerű belenyugvással fogadta Ferenc pápa nyilatkozatát.
Fóliázás nem számít.
A médiatanács a Hír TV szolgáltatóját vizsgálja, miként hangozhattak el a Sajtóklub egyik márciusi adásában a Demokrata főszerkesztőjének „bubuzós”, gyűlöletkeltő szavai.
Lehet, hogy a YouTube vette le a közösségi irányelvek megsértése miatt, de az is, hogy már a fideszes propagandatelevíziónak is ciki volt a megszólalás.
Izgatottan várjuk a fejleményeket.
Az LMBTQ-közösségek magyarországi szórakozóhelyeinek vezetői nem szívesen beszélnek arról, hogy rendezvényeiket és vendégeiket érik-e atrocitások a másságuk miatt. Pedig igen.
A két vádlott a kormánypártok által elfogadott homofób törvény körüli viták hatására cselekedhetett.
A magyar ellenzéki kormányfőjelölt szerint hazánkat a jelenlegi miniszterelnökön kívül csak nagyon kevesen szeretnék az unión kívül látni.
Félszáz embert kérdeztünk öt faluban, és többségük úgy látta: a gyermekvédelminek nevezett népszavazáson a Fidesz hívei egyöntetűen beikszelik a kormányfő által várt válaszokat.
A szerzetes úgy véli, a szivárványos zászlók kirakásától semmilyen probléma nem oldódott még meg.
A melegházasságot a megkérdezettek 59 százaléka támogatja, ahogy azt is, hogy a fiatalok halljanak a szexuális és nemi kisebbségekről.
Ezért nem lesz ott egy politikusuk sem a Pride-on.
Több kérdésben egyre nagyobbak az ellentétek a katolikus egyházban. Ezek közé tartozik a melegek megítélése is.
Két férfi Pécs belvárosában megvert két orvost. Vélhetően azért, mert a sértettek melegek. Megkerestük a két támadót. Hallgattak. Beszédesen.
Az európai közösség most ébredt rá, hogy a magyar miniszterelnök saját modelljét exportálná az Unióba.
A magyar miniszterelnök a jelek szerint tudta, hogy vihart arat a melegellenesre hangolt pedofiltörvénnyel.
Egyúttal felidézik azt is, milyen heves bírálatok érték kormányoldalról a "Meseország mindenkié" elnevezésű mesekönyvet.
Japánban a kormányzat nem ismeri el az azonos neműek házasságát.
A Szentszék hétfői dekrétuma szerint katolikus pap nem áldhatja meg az azonos neműek élettársi kapcsolatát, vagy a melegházasságot, mert – amint a Hittani Kongregáció által kiadott dekrétum fogalmaz – „Isten nem adhatja áldását a bűnre”.