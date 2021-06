Kegyelmet adhat a spanyol kormány az elítélt katalánoknak

Mindezt annak a kormánynak a minisztere mondja, amelynek vezetője közpénzen, a saját háza mellé építtetett egy stadiont Felcsútra.

Szijjártó Péter arra a kezdeményezésre reagált , amely azt kéri az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA), hogy a Magyarország-Németország mérkőzésen legyen szivárványszínű a müncheni Allianz Aréna - ezzel tiltakozva az ellen a nemrég elfogadott törvény ellen , amely lényegében egyenlőségjelet tesz a pedofíliát és a homoszexualitást. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a sport és a politika összekeverésére már volt néhány ilyen kísérlet a világtörténelemben és 'azok nagyon rosszul sültek el." A miniszter úgy gondolja, ebben az esetben a politika belekeverésének szándéka mutatkozik meg. Megfogalmazása szerint a magyar gyermekek védelme érdekében elfogadott törvény ellen "Nyugat-Európában most "ágálnak". Utóbbit ráadásul úgy is kifejezésre akarják juttatni, hogy egy sporteseményre - aminek semmi köze nincsen a nemzeti törvényhozásnak - be akarják vinni a politikát.