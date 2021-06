Az EB-vel párhuzamosan zajlik a maja focitorna, de a vesztest nem végzik ki

Higgy a pártnak! - Ellepte a kommunista propaganda az országot, ahogy közeleg az évforduló

A Kínai Kommunista Párt a népköztársaság legfontosabb politikai szervezete, amelynek vezető szerepét a jelenleg hatályos alkotmány preambuluma is rögzíti. Bár hivatalosan többpártrendszer van, a KKP gyakorlatilag a hatalom kizárólagos birtokosa, amit 1949-ben fegyveres erővel szerzett és igyekszik meg is tartani, akár erőszakkal is. Erősen hierarchikus szervezet, felépítését tekintve különböző szintjei megfelelnek a kínai államszervezet szintjeinek. Július 1-én ünnepli az ország a párt megalapításának 100. évfordulóját, amire a köztereket ellepte a központi propaganda.